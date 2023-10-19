Эксперты дали советы по выбору зубной щетки

Правильно подобранная зубная щетка снижает риски появления кариеса и других болезней полости рта.

Как отмечает агентство runews24.ru со ссылкой на стоматологов в среду, 18 октября, существует два типа зубных щеток: мануальные и электрические.

Мануальные — это обычные зубные щетки, которые состоят из деревянной или пластиковой ручки и рабочей головки со щетиной. Именно на последнюю стоит ориентироваться при выборе. Прежде всего стоит оценить щетину, которая должна быть исключительно синтетической. Специалисты отмечают, что чем меньше длина рабочей головки, тем качественнее чистка. При ношении брекетов щетина должна быть V-образной формы.

Также имеет значение жесткость щетины: мягкая применяется только при выраженных болезнях десен, у детей и в раннем послеоперационном периоде, рекомендовать их может только врач. Большинству же рекомендованы щетины средней жесткости, только они могут обеспечить качественное очищение. Жесткие щетины без последствий могут использовать только люди, у которых нет проблем с зубами и деснами.

По словам стоматологов, ряд преимуществ имеют и электрические зубные щетки: их удобнее использовать, они совершают в десятки раз больше очищающих движений, имеют разные режимы для очищения зубов с повышенной чувствительностью. Кроме того, одну щетку могут использовать все члены семьи, меняя насадки и режимы.

При выборе электрических зубных щеток стоматологи рекомендуют обращать внимание на возможность плавного переключения режимов и индивидуальных настроек. Кроме того, ручка должна быть прорезиненной и не скользить в руке. Также стоит оценить тип и емкость аккумулятора, от чего зависит длительность автономного режима. Лучше выбирать литийионные аккумуляторы, их можно постоянно подзаряжать, они дольше держат заряд. Также хорошо, если у зубной щетки будут дополнительные функции, например, таймер или датчик давления, сигнализирующий о сильном нажатии и высокой вероятности травмы десен.

Мануальные и электрические щетки могут быть снабжены специальным индикатором износа щетины. При получении такого сигнала важно как можно скорее заменить зубную щетку. Также ее стоит сменить после перенесенных инфекционных заболеваний и после процедуры профессиональной чистки зубов.

В августе стоматолог-пародонтолог Светлана Багиева посоветовала менять зубную щетку каждые три месяца. По ее словам, следует выбирать щетку с мягкой щетиной или средней жесткости, чтобы не повредить десны и эмаль, пишет RT.

Также в августе стоматолог-гигиенист Дарья Тараткина призвала выбирать зубную щетку с большим количеством мягких щетинок. Врач отметила, что такая щетка хорошо справляется со скоплением бактерий на зубах, которые выглядят как белесоватый, желтоватый, рыхлый налет, сообщает телеканал «360».

В феврале врач-стоматолог-гигиенист Наталия Савинова рассказала, что если человек перенес инфекционные и вирусные заболевания, даже после выздоровления оставшиеся на щетке бактерии могут вызвать повторное заражение. Именно поэтому после болезни щетку нужно заменить.

В октябре прошлого года стоматолог Владимир Лосев также предупредил, что старая зубная щетка может стать источником инфекции и препятствовать восстановлению организма после перенесенных ОРВИ, COVID-19 и других заболеваний, отмечает НСН. Зубную щетку, по его словам, необходимо менять раз в два-три месяца.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на врача-стоматолога, к.м.н. Дину Солодкую писал, что зубную щетку важно правильно хранить. Так, ее нужно хранить в вертикальном положении, рабочей головкой вверх. Она посоветовала отказаться от «общих» стаканов для хранения щеток всей семьи. Лучше использовать специальный контейнер, снабженный ультрафиолетовой лампой.

Ранее доцент и директор направления по гигиене зубов Школы стоматологии Университета Содружества Виргинии Мишель Макгрегор предупредила, что чрезмерная чистка зубов негативно отражается на здоровье зубов: таким образом быстро стирается эмаль. Не стоит сильно усердствовать, зубам хватит легкого давления в течение двух полных минут. Также она призвала не чистить зубы сразу после приема кислой пищи, поскольку она смягчает эмаль, а щетка может ей навредить, отмечает телеканал «Звезда».