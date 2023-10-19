Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден выступит с обращением к нации по Израилю и Украине 19 октября
Мир
Протестующие в Турции попытались сломать забор генконсульства Израиля
Мир
Сийярто указал на лицемерную реакцию премьера Эстонии на встречу Путина и Орбана
Мир
Израиль согласился пустить гумпомощь из Египта в сектор Газа по просьбе США
Общество
В России пострадавшим в ВОВ хотят предоставить выплаты и льготы по ЖКХ
Мир
Медведев возложил ответственность за новый виток напряженности на Ближнем Востоке на США
Мир
Армия Израиля сообщила об ударах по объектам «Хезболлы» в Ливане
Экономика
В Совфеде поддержали повышение лимита по вкладам для малоимущих до 100 тыс.
Мир
Эрдоган объявил трехдневный траур по погибшим в Газе
Мир
Власти украинского города Сумы сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
Мир
Зеленский сообщил об обновлении руководящего состава минобороны Украины
Мир
Медведев назвал происходящее вокруг Палестины и Израиля «войной без правил»
Недвижимость
Застройщикам предложили бесплатно отдать квартиры государству в обмен на льготы
Экономика
Почти в 30 субъектах РФ могут появиться «агрегаторы фермерской продукции»

Эксперты дали советы по выбору зубной щетки

Эксперты: щетина зубной щетки должна быть исключительно синтетической
0
Фото: TASS/Zuma/Patrick Lefevre
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правильно подобранная зубная щетка снижает риски появления кариеса и других болезней полости рта.

Как отмечает агентство runews24.ru со ссылкой на стоматологов в среду, 18 октября, существует два типа зубных щеток: мануальные и электрические.

Мануальные — это обычные зубные щетки, которые состоят из деревянной или пластиковой ручки и рабочей головки со щетиной. Именно на последнюю стоит ориентироваться при выборе. Прежде всего стоит оценить щетину, которая должна быть исключительно синтетической. Специалисты отмечают, что чем меньше длина рабочей головки, тем качественнее чистка. При ношении брекетов щетина должна быть V-образной формы.

Также имеет значение жесткость щетины: мягкая применяется только при выраженных болезнях десен, у детей и в раннем послеоперационном периоде, рекомендовать их может только врач. Большинству же рекомендованы щетины средней жесткости, только они могут обеспечить качественное очищение. Жесткие щетины без последствий могут использовать только люди, у которых нет проблем с зубами и деснами.

По словам стоматологов, ряд преимуществ имеют и электрические зубные щетки: их удобнее использовать, они совершают в десятки раз больше очищающих движений, имеют разные режимы для очищения зубов с повышенной чувствительностью. Кроме того, одну щетку могут использовать все члены семьи, меняя насадки и режимы.

При выборе электрических зубных щеток стоматологи рекомендуют обращать внимание на возможность плавного переключения режимов и индивидуальных настроек. Кроме того, ручка должна быть прорезиненной и не скользить в руке. Также стоит оценить тип и емкость аккумулятора, от чего зависит длительность автономного режима. Лучше выбирать литийионные аккумуляторы, их можно постоянно подзаряжать, они дольше держат заряд. Также хорошо, если у зубной щетки будут дополнительные функции, например, таймер или датчик давления, сигнализирующий о сильном нажатии и высокой вероятности травмы десен.

Мануальные и электрические щетки могут быть снабжены специальным индикатором износа щетины. При получении такого сигнала важно как можно скорее заменить зубную щетку. Также ее стоит сменить после перенесенных инфекционных заболеваний и после процедуры профессиональной чистки зубов.

Сам себе стоматолог: чем опасны наборы для домашнего пломбирования
Среди возможных последствий — анафилактический шок и потеря зуба

В августе стоматолог-пародонтолог Светлана Багиева посоветовала менять зубную щетку каждые три месяца. По ее словам, следует выбирать щетку с мягкой щетиной или средней жесткости, чтобы не повредить десны и эмаль, пишет RT.

Также в августе стоматолог-гигиенист Дарья Тараткина призвала выбирать зубную щетку с большим количеством мягких щетинок. Врач отметила, что такая щетка хорошо справляется со скоплением бактерий на зубах, которые выглядят как белесоватый, желтоватый, рыхлый налет, сообщает телеканал «360».

В феврале врач-стоматолог-гигиенист Наталия Савинова рассказала, что если человек перенес инфекционные и вирусные заболевания, даже после выздоровления оставшиеся на щетке бактерии могут вызвать повторное заражение. Именно поэтому после болезни щетку нужно заменить.

В октябре прошлого года стоматолог Владимир Лосев также предупредил, что старая зубная щетка может стать источником инфекции и препятствовать восстановлению организма после перенесенных ОРВИ, COVID-19 и других заболеваний, отмечает НСН. Зубную щетку, по его словам, необходимо менять раз в два-три месяца.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на врача-стоматолога, к.м.н. Дину Солодкую писал, что зубную щетку важно правильно хранить. Так, ее нужно хранить в вертикальном положении, рабочей головкой вверх. Она посоветовала отказаться от «общих» стаканов для хранения щеток всей семьи. Лучше использовать специальный контейнер, снабженный ультрафиолетовой лампой.

Ранее доцент и директор направления по гигиене зубов Школы стоматологии Университета Содружества Виргинии Мишель Макгрегор предупредила, что чрезмерная чистка зубов негативно отражается на здоровье зубов: таким образом быстро стирается эмаль. Не стоит сильно усердствовать, зубам хватит легкого давления в течение двух полных минут. Также она призвала не чистить зубы сразу после приема кислой пищи, поскольку она смягчает эмаль, а щетка может ей навредить, отмечает телеканал «Звезда».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023