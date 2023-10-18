Дело возбудили по факту вырубки защитного леса в Приамурье
В Амурской области возбуждено уголовное дело по факту очередной незаконной вырубки деревьев на территории Бурейского лесничества. Об этом сообщает региональная прокуратура.
«Выявлен факт повреждения до степени прекращения роста более 50 деревьев на землях государственного лесного фонда, относящихся к защитным лесам — запретным полосам вдоль нерестовых рек», — говорится в сообщении.
Общая сумма ущерба составляет более 384 тыс. рублей, пишет ИА PriamurMedia. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконное повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений, совершенное в особо крупном размере»).
Максимальная санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
2 октября сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту незаконной вырубки леса на территории Селемджинского района Приамурья. Ущерб предварительно оценивается в 1 млн рублей.