Застройщикам предложили бесплатно отдать квартиры государству в обмен на льготы

В России предложили запустить федеральную программу «Ответственный застройщик», в рамках которой бизнесу в безвозмездную аренду будет предоставлена муниципальная, региональная и государственная земля под строительство в обмен на 7% жилых помещений в пользу РФ. С такой инициативой к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обратилась первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. «Известия» ознакомились с документом 18 октября.

«В России сохраняется сложная ситуация с обеспечением жильем детей-сирот. Так, по данным Единой государственной информационной системы социального обеспечения, на сентябрь 2022 года численность детей-сирот, находящихся в списке на улучшение жилищных условий, превысила 292 тыс. человек. При этом число сирот, у которых это право наступило, но не реализовано, в 2022 году увеличилось на 5,1%», — говорится в документе в адрес премьера.

В нем сообщается, что такая ситуация требует принятия дополнительных мер поддержки этой категории граждан.

«Предлагаю рассмотреть возможность запуска федеральной программы «Ответственный застройщик», в рамках которой будет организовано предоставление земли, находящейся в муниципальной, региональной и государственной собственности в безвозмездную аренду для реализации инвестиционных проектов по возведению жилых помещений. При этом застройщик обязуется безвозмездно передать 7% жилых помещений, возведенных в рамках инвестиционного проекта, в собственность РФ. В дальнейшем данные помещения будут использованы для обеспечения жильем нуждающихся детей-сирот», — отмечается в обращении.

Депутат уточнила, что аналогичная или похожая мера уже используется в ряде субъектов. В том числе в Архангельской области, Башкирии, Карелии, Алтайском и Пермском краях, Амурской и Воронежской областях.

«Такая практика предоставления льгот застройщикам в обмен на части возведенных объектов является не только действенным способом обеспечения жильем детей-сирот и иных нуждающихся граждан, но и способствует устойчивому социально-экономическому развитию регионов», — полагает Лантратова и предлагает правительству рассмотреть возможность реализации инициативы.

Ранее, 12 октября, аналитики ДОМ.РФ рассказали «Известиям», что застройщики осенью запустили максимальное с начало года количество новых проектов жилых домов в России. По итогам девяти месяцев запущено строительство почти 33 млн кв. м жилья, что превышает уровень за аналогичный период в 2022 году (+14%) и в 2021-м (+5%). Как отметили эксперты, застройщики ориентируются на высокий спрос.