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В Петербурге представили трамвай «Достоевский»

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Фото: пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга
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В Санкт-Петербурге представили трамвайный вагон «Достоевский», разработанный специально для этого города.

«Вагоны модели 71-431Р выполнены в стиле знаменитого трамвая ЛМ-57, который выпускался на Ленинградском вагоноремонтном заводе с 1957 по 1968 годы. В народе данный транспорт назвали «Стиляга», — рассказали в пресс-службе «Горэлектротранса».

Трехсекционные низкопольные вагоны оборудованы системой активной безопасности и контроля бодрствования водителя. Также впервые в них разместили интерактивные окна-экраны с навигационной и туристической информацией. Вагоны подходят для малоподвижных граждан.

По словам губернатора Александра Беглова, «Достоевский» — первый из 54 вагонов, закупленных Петербургом в прошлом году за счет бюджетного инфраструктурного кредита, выделенного городу по поручению президента России. В составе этой партии также 12 двухсекционных однокабинных вагонов «Довлатов».

«Всего в рамках двух контрактов, заключенных ГУП «Горэлектротранс», приобретается 76 трамваев с кузовом по мотивам трамвайной моды 50-60-х годов с уникальными техническими характеристиками для работы в центре Петербурга. Благодаря поставкам этой техники будет полностью укомплектован новыми вагонами Трамвайный парк №3, обслуживающий маршруты 3, 6, 16 и 40, проходящие в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах Петербурга», — отметил Беглов.

В «Горэлектротрансе» добавили, что за счет адаптированной базы сочленения вагона, «трамвай впишется в исторические кривые участки пути Трамвайного парка №3, являющегося объектом культурного наследия». «До этого момента по путевому хозяйству парка могли проехать только высокопольные или частично низкопольные вагоны, — добавили в пресс-службе.

Специальным гостем мероприятия, в рамках которого был представлен новый вагон, стал правнук писателя, водитель трамвая в 70-80-е годы — Дмитрий Достоевский.

За последние годы в Санкт-Петербурге появилось более 3 тыс. новых автобусов, почти 300 троллейбусов, более 100 трамваев и 16 новых поездов метро.

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