Опять эти русские

Госдума единогласно приняла закон о дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Его консолидированная поддержка депутатским корпусом — важнейший шаг на пути защиты национальных интересов России и восстановления паритета с США в сфере контроля за нераспространением ядерных вооружений.

Решение абсолютно справедливое и оправданное, особенно в новых геополитических реалиях. ДВЗЯИ — краеугольный камень ядерного сдерживания — имеет более чем четвертьвековую историю. Парадоксально, но договор так и не вступил до сих пор в силу. И ответственность за это лежит в том числе на Вашингтоне.

ДВЗЯИ был одобрен на сессии Генассамблеи ООН и открыт для подписания в 1996 году. Он запрещал производить испытательные взрывы ядерных зарядов. Однако чтобы договор заработал в полную силу, его должны были ратифицировать 44 страны, которые обладают существенным потенциалом в ядерной сфере. В итоге сделали это только 36 из них, в том числе трое членов «ядерного клуба» — Россия, Великобритания и Франция. Из оставшихся необходимых восьми стран документ не подписали Индия, Пакистан и КНДР, а США, Китай, Египет, Израиль и Иран, подписав, не ратифицировали. И хотя почти все ядерные державы ввели односторонний мораторий на ядерные испытания, юридически обязывающего запрета до сих пор нет.

При этом наиболее деструктивную позицию занимают именно США. На протяжении многих лет они заявляют, что ратификация, мол, не получит поддержки в конгрессе. Между тем в конце этого сентября телеканал CNN сообщал, что Соединенные Штаты увеличили активность на своих ядерных полигонах. Благодаря спутниковым снимкам на американских ядерных объектах заметили свежевырытые тоннели.

Вашингтон не скрывает, что осуществляет разработку новых типов ядерных боезарядов, работоспособность которых рано или поздно потребуется проверить на практике. В ядерной доктрине США от 2018 года вообще был зафиксирован отказ от ратификации ДВЗЯИ, ее новая редакция от 2022-го не сильно скорректирована в лучшую сторону и содержит ссылки на «серьезные препятствия» для проведения ратификационных процедур.

Отмена ратификации ДВЗЯИ не означает, что российская сторона выходит из договора, приостанавливает его действие или прекращает выполнение своих обязательств в рамках добровольного моратория. Россия не станет проводить ядерные испытания и не пойдет на это до тех пор, пока такой шаг первыми не сделают США. Однако коллективный Запад уже обрушился с градом обвинений на нашу страну в подрыве глобальной ядерной безопасности. Как всегда в духе двойных стандартов и переворачивая ситуацию с ног на голову.

Особо поражает реакция Вашингтона на решение Государственной думы РФ, когда оно еще не было принято. Постпред США на Конференции по разоружению при ООН Брюс Тернер обратился к российским депутатам с призывом не утверждать законопроект. Притом что сами Соединенные Штаты до сих пор вообще не соизволили ратифицировать ДВЗЯИ! «Подобный шаг со стороны любого государства-подписанта без необходимости ставит под угрозу глобальные нормы, запрещающие проведение испытательных ядерных взрывов», — поучал он. Позицию США, которые бесцеремонно диктуют ее полноправным участникам, о том, как следует выполнять договор, иначе как хамской и вызывающей не назовешь.

С Вашингтоном оказалась солидарна и Международная кампания по запрещению ядерного оружия (ICAN) — коалиция неправительственных организаций. В распространенном в Женеве заявлении она призвала Россию не отзывать ратификацию, «а вместо этого оставаться полностью приверженной ДВЗЯИ». Этот шаг Москвы, по мнению ICAN, может «подорвать глобальные нормы против ядерных испытаний». Вопрос к международной организации: а почему бы им не начать апеллировать к американской стороне с призывами ратифицировать договор? Или это не отвечает современным западным подходам русофобии? Естественно, тут же истерику подхватили и западные мейнстрим-медиа: «Опять эти русские всё обостряют».

Что тут ответить на откровенные спекуляции? Отзыв российской стороной ратификационной грамоты по ДВЗЯИ не является какой-либо эскалацией. Это конкретный сигнал и приглашение к честному диалогу по ключевому для всего человечества вопросу — нераспространение ядерного оружия. Россия делает всё возможное для обеспечения глобальной безопасности на планете, но не собирается жертвовать собственными интересами. Будем пристально следить за реакцией и действиями США.

Автор — глава комитета Государственной думы по международным делам

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