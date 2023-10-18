Как быстро восстановить PIN-код от карты, iPhone или смартфона

PIN-код от банковской карты или смартфона — важная конфиденциальная информация, потеря которой может повлечь серьезные проблемы для владельца: от блокировки гаджета до потери денежных средств. Что делать, если эти данные утеряны, и как их восстановить, рассказывают «Известия».

Что делать, если забыл PIN-код от iPhone

При утрате PIN-кода разблокировать телефоны Apple можно через Touch ID или Face ID, то есть по отпечаткам пальцев или с помощью технологии распознавания лиц. Но если доступ потерян и к ним, то остается стереть данные с устройства и восстановить резервную копию. Для этого надо несколько раз ввести любой пин-код, внизу появится кнопка «Стереть устройство iPhone». В появившемся окне надо ввести пароль от своего Apple ID, после чего откроется доступ к телефону.

Быстро войти в гаджет можно через iCloud, если на устройстве прежде была включена функция «Найти iPhone». В этом случае нужно зайти в свою учетную запись, выбрать нужное устройство и нажать на «Стирание данных». После удаления всех настроек можно будет снова воспользоваться телефоном.

Еще один способ восстановить пароль — через iTunes. Этот вариант подойдет, если программа заранее была установлена на компьютер и iPhone с ней синхронизирован. Когда ни один из вариантов не подошел, нужно обратиться в техподдержку Apple.

Как восстановить PIN-код на смартфоне Android

Во многих телефонах, работающих на Android, есть встроенное приложение Smart Lock. Оно находится в разделе «Безопасность» или «Биометрические данные и пароли» в зависимости от марки смартфона. Там можно настроить автоматическую разблокировку, например, в выбранном районе геолокации, либо добавить доверенные устройства — смарт-часы, браслет или телефон друга. При подключении через Bluetooth или Wi-Fi блокировка будет автоматически снята.

Гаджеты с ранними версиями Android, как правило, имеют функцию «Забыли пароль». Она позволяет восстановить доступ к устройству через привязанный аккаунт в Google. Попробовать разблокировать телефон можно также с помощью специальных программ, например, Dr.Fone или DroidKit, подключив смартфон к компьютеру с этой программой.

Если ни один из способов не подошел, последний вариант — сброс настроек до заводских. На устройстве необходимо одновременно нажать клавишу громкости и кнопку включения. На разных моделях смартфонов комбинации могут отличаться.

Как восстановить PIN-код от банковской карты

Чтобы вновь пользоваться своей картой, если пин код забыт, необходимо зайти в олайн-банк или мобильное приложение банка в телефоне. Операция доступна в настройках безопасности. Там можно выбрать новую комбинацию цифр.

Кроме того, у многих банков и кредитных организаций действуют специальные телефонные линии, при помощи которых клиент получает новый код к своей карте. Также можно обратиться непосредственно в любой офис банка, где была оформлена карта. При себе надо иметь саму карту и паспорт.

При этом стоит учесть, что при восстановлении пин-кода в банке могут запросить кодовое слово, которое указывалось во время оформления. Если вы поняли, что вам его не вспомнить, единственным решением станет блокировка карты и ее перевыпуск.

Ранее «Известия» рассказывали, что Сбербанк увеличил лимит суммы покупок без PIN-кода.