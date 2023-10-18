Арбитражный суд Москвы признал банкротом российскую «дочку» Google

Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Гугл» — российскую дочернюю компанию американской корпорации Google, после чего в компании было открыто конкурсное производство. Об этом говорится 18 октября в решении суда.

Известно, что начальную процедуру банкротства — наблюдение — в ООО «Гугл» инициировали в ноябре 2022 года решением Девятого арбитражного апелляционного суда по собственному заявлению компании.

По данным на конец августа, когда состоялось первое собрание кредиторов «Гугла», в реестр их требований были включены голосующие требования на сумму около 20,2 млрд рублей. Основным кредитором в реестре выступает Федеральная налоговая служба РФ, предъявившая требования в размере около 19,6 млрд рублей.

До этого, 17 августа, мировой суд в Москве оштрафовал американскую компанию Google на 3 млн рублей за неудаление информации, запрещенной в РФ. Как сообщил корреспондент «Известий» из зала суда, сервис распространял данные о способах нелегального проникновения на охраняемые объекты, представляющие собой опасность для жизни и здоровья. Кроме того, удалению подлежали видео, содержащие недостоверные данные о спецоперации на Украине.

Позже, 16 сентября, сообщалось, что в США началось разбирательство по иску властей к Google. Компанию обвиняют в создании искусственных барьеров для конкурентов на рынке интернет-поиска. Государственный обвинитель от минюста США отметил, что Google платит более $10 млрд за удержание своих позиций. Так, в смартфонах Apple поиск Google установлен по умолчанию, что ограничивает пользователей от сервисов конкурентов. Прокуроры заявили, что компания использует эту нездоровую практику более 15 лет.