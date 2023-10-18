Карантин по кори ввели в Ульяновской области

В Димитровграде Ульяновской области введен карантин из-за распространения кори. Всего выявлено 36 заболевших, референт-центр официально подтвердил 17 случаев заболевания корью. Зафиксировано 10 очагов этой инфекции, один из них уже ликвидирован.

Об этом ulpravda.ru рассказала замглавы межрегионального управления 172 ФМБА России, заместитель главного государственного санитарного врача по Димитровграду Екатерина Мороз. Она уточнила, что во всех очагах проводятся необходимые противоэпидемические меры: врачи наблюдают за тем, кто контактировал с больными, вакцинируют непривитых.

Одних отправили на лечение в инфекционное отделение клинической больницы № 172 в Димитровграде, других — в медучреждения Ульяновска.

Пятеро заболевших корью детей — члены одной цыганской семьи. Однако лабораторно подтвержден диагноз только у одного ребенка, рассказала агентству главный эпидемиолог Ульяновской области Фира Сайфутдинова.

Ранее, 11 сентября, вспышка кори была зафиксирована в Арзамасском районе Нижегородской области, заболели 93 человека. Источником вспышки стал ребенок, не имевший вакцины от кори.