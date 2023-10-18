Более 250 зон отдыха благоустроили с начала 2023 года в лесах Коми
В лесах Коми с начала 2023 года привели в порядок более 250 зон отдыха. Об этом рассказала глава республиканского министерства природы Екатерина Киселевич. В своем Telegram-канале она написала, что сотрудники лесопожарного центра провели огромную работу по созданию примеров экологического и комфортного отдыха.
Площадки отделили противопожарной минерализованной полосой, разместили беседки и лавочки, обустроили места для разведения костров. В течение всего сезона зоны отдыха очищали от мусора, храма, сухостойных деревьев и сухой пожароопасной растительности.
По словам Киселевич, которые приводит ИА «Комиинформ», зоны отдыха обустраивают в местах, где часто собирают грибы и ягоды, где есть живописные видовые точки на берегах рек и озер, вдоль лесных дорог и оживленных трасс. Это позволяет сократить возникновение стихийных мест отдыха и риски лесных пожаров.