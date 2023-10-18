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Геннадий Хазанов раскрыл детали скорого открытия Театра эстрады

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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После многолетнего ремонта 25 октября открывается Театр эстрады. Художественный руководитель народный артист России Геннадий Хазанов в интервью «Известиям» рассказал, что увидят первые зрители.

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Действительно, на торжественное событие можно купить билет. Так как в этот день на сцене премьера мюзикла «Между двух миров». Режиссер постановки — Нина Чусова.

«Композитор спектакля — человек в музыкальном мире очень известный, с огромным бэкграундом — Александр Журбин. Легендарная фамилия на нашей музыкальной сцене. Я думаю, это и было самым главным основанием. В спектакле заняты Ефим Шифрин и Валерия Ланская. Это очень яркие индивидуальности. Кстати, долгие годы Ефим Шифрин провел на эстраде», — рассказал Хазанов.

Как вспоминает худрук, больше 40 лет назад он сидел в жюри Московского конкурса артистов эстрады, где Ефим Шифрин стал лауреатом. Так что для этого артиста Театр эстрады — родной дом.

Спектакль «Между двух миров» — это адаптация пьесы Семена Ан-ского «Диббук». Спектакль по этой пьесе поставил Евгений Вахтангов в 1922 году в театре «Габима», и он стал легендой, не сходил со сцены более 40 лет.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Геннадия Хазанова «Известиям»:

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