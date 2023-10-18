Диетолог рассказала о суточной норме употребления картофеля

Врач-диетолог Татьяна Мещерякова рассказала, что суточная норма потребления картофеля составляет 150–200 г.

В беседе с Life.ru во вторник, 17 октября, специалист указала на то, что есть картофельный гарнир можно не чаще двух-трех раз в неделю. Она посоветовала запекать картофель на огне или подавать в вареном виде.

Мещерякова отметила, что несмотря на распространенное мнение, что картофель — высококалорийный продукт, тем не менее, пользы от его употребления больше, чем вреда, все зависит от того, как часто его ест человек и каким образом продукт был приготовлен, отмечает телеканал «360».

Врач призвала отдавать предпочтение запеченному или отварному картофелю, потому что в этом виде он полезнее и даст всего 65–80 ккал на 100 г. Специалист добавила, что картофель сочетается с некрахмалистыми овощами, зеленью, нежирными сортами мяса, птицы и рыбы. Его «жирные» вариации — фри, чипсы, жареную картошку — лучше исключить из рациона, пишет Pravda.Ru.

Диетолог также отметила, что картофельный крахмал полезен для микрофлоры кишечника. Амилопектин в его составе — это неперевариваемая клетчатка, служащая источником питания и нормального функционирования микробиома, который отвечает за выработку ряда витаминов, отмечает «Москва 24».

Ранее диетолог Мария Шубина в беседе с телеканалом «Звезда» заявила, что картофель не является калорийным продуктом, и отказываться от него не стоит. Между тем, она предупредила, что корнеплод обладает довольно высоким гликемическим индексом и способен быстро поднять уровень сахара в крови, пишет НСН. Кроме того, чрезмерное употребление картофеля может грозить заболеваниями сердца и сосудов.

Тогда же эксперты Роспотребнадзора перечислили внешние особенности опасной картошки. Так, насторожиться стоит, если на мякоти присутствуют черные пятна, которые образуются при поражении фузариозом (сухая гниль). Употребление такого картофеля грозит пищевым отравлением. Причинами возникновения сухой гнили являются повреждения на кожице, использование азотистых удобрений, а также хранение овоща при повышенной температуре, пишет сайт kp.ru.

Ранее врач-диетолог, научный сотрудник ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова предупредила о вреде старого картофеля. Весной клубни старого урожая начинают прорастать, в них вырабатывается токсичное для человеческого организма вещество — гликоалкалоид соланин. Во избежание негативных последствий картошку, которая уже начала прорастать, рекомендуется отваривать, а не запекать и жарить.