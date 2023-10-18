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Тендерные закупки алкоголя из Китая и Индии в 2023 году выросли почти в два раза

«Тендерплан»: тендерные закупки алкоголя из Китая и Индии выросли почти в два раза
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Тендерные закупки алкоголя из Китая и Индии за первые три квартала 2023 года выросли почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Известиям» 18 октября сообщил генеральный директор системы по управлению тендерами «Тендерплан» Максим Кузнецов.

Так, согласно представленным данным, за три квартала прошлого года на алкоголь из Китая было проведено шесть тендерных закупок на общую сумму 5,4 млн рублей, а за аналогичный период 2023 года — восемь закупок на общую сумму 10 млн рублей. Похожая картина с алкоголем из Индии: за три квартала 2022 года было размещено шесть закупок на сумму 5,3 млн рублей, а за аналогичный период текущего года — девять тендеров на общую сумму 10,7 млн рублей.

При этом, по словам Кузнецова, за три квартала 2023 года более чем в два раза снизились суммы тендерных закупок по разным категориям алкогольной продукции (без привязки к стране происхождения). Так, тендерные закупки вина снизились в 2,5 раза (с 467,8 млн рублей за три квартала 2022 года до 185 млн рублей за аналогичный период 2023-го); виски — в 3,4 раза (с 210,1 до 61,8 млн рублей); коньяка – в три раза (с 330,3 до 108,8 млн рублей); водки — в три раза (с 247,9 до 80,4 млн рублей).

«Можно предположить, что рост закупок алкогольной продукции из Китая и Индии связан с переориентацией дистрибьюторов на партнеров из дружественных стран. А заметное снижение алкоголя различных категорий — с тем, что в 2022 году закупки алкоголя выросли, по сравнению с предыдущим годом, на фоне нестабильной экономической ситуации. Вероятно, в 2022 году алкоголь закупался на более долгую перспективу, чем обычно, поэтому в 2023 году потребности заказчиков оказались частично закрытыми», — прокомментировал он.

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12 октября в пресс-службе Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками рассказали «Известиям», что алкогольные предприятия России за 2023 год (январь–сентябрь) разлили 54,9 млн декалитров (дал) водки, что на 5,7% меньше, чем год назад; коньяка — на 7,2% (до 5,9 млн дал). При этом в общей сложности производство алкогольной продукции снизилось в текущем году на 4,2% (до 132,1 млн дал). Разлив спиртных напитков крепостью более 9% упал на 4,4% (до 76,2 млн дал).

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