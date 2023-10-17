Строительство новых котельных началось в Кузнецке в Пензенской области

В городе Кузнецке в Пензенской области началось строительство современных модульных котельных. Об этом глава города Сергей Златогорский сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, на оптимизацию схемы городского теплоснабжения выделено 40 млн рублей. Первый этап включает строительство трех котельных на улицах Правды, Октябрьской и в Саратовском проезде.

«Установка этих объектов позволит сократить в Кузнецке сверхнормативные потери, избавиться от неэффективных участков тепловых сетей», — заметил Златогорский.

Переподключить потребителей планируется уже в декабре 2023 года, уточняет ИА «Пенза-Пресс». А пока котельные комплектуются подрядчиком, на Октябрьской, 61 ведется заливка фундамента под дымовую трубу.