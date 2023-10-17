Скончался каскадер из советских фильмов Николай Ващилин

Советский кинокаскадер и актер Николай Ващилин скончался в возрасте 76 лет. Об этом 17 октября сообщил портал «Кино-Театр.Ру».

По его данным, актер умер еще летом, но информация об этом распространилась только сейчас.

Других подробностей смерти актера не приводится.

Ващилин был каскадером и ставил трюки в таких фильмах, как «Белое солнце пустыни», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Звезда пленительного счастья», «Сибириада».

В 1972 году Ващилин окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения, после чего завершил очную аспирантуру Ленинградского научно-исследовательского института физической культуры, став кандидатом педагогических наук.

С 1974-го по 1984 год Ващилин был руководителем курса трюковой подготовки актера в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии, занимался подготовкой каскадеров на студии «Ленфильм» и в Союзе театральных деятелей.

Также он был мастером спорта по самбо, выигрывал медали на всесоюзных и городских соревнованиях.