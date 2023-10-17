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Ковальчук рассказал о значении крупнейшей базы с информацией о геномах

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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук рассказал, для чего в России создается крупнейшая база с информацией о геномах.

«Сегодня мы приходим к новой стадии, поскольку появился геном, мы можем взять его, не просто смотреть и изучать каким-то образом, а иметь цифрой вариант. Знание генома позволяет нам осуществлять какие-то манипуляции. Чтобы выводить новые сорта, создавать новые лекарства, надо иметь базу данных, чтобы видеть, как, что и где», — рассказал он 17 октября «Известиям».

Ковальчук отметил, что хранить коллекции геномов можно в физическом виде, однако это не всегда надежно. В связи с этим идет процесс оцифровывания геномов.

«Цифру в виде генома никто не съест. При создании национальной базы генетической информации это переход наших генетических исследований на качественно новый уровень. Это сохранение огромных биологических ресурсов и возможность целенаправленного создания новых лекарств и сельскохозяйственных культур», — отметил глава Курчатовского института.

Генетический ход: Курчатовский институт на страже биобезопасности
В России создается крупнейшая в мире база с информацией о геномах

Ранее, 18 августа, Ковальчук рассказал об исследовании и разработке в России природоподобных технологий для ответа на биологические опасности. По его словам, сейчас сотни американских лабораторий по миру непрерывно работают над созданием биологического оружия. Он отметил, что ядерное оружие продолжают рассматривать как устрашающий фактор, однако следует сделать упор на развитие природоподобных технологий.

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