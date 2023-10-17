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Эксперты оценили прогноз о росте стоимости нефти до уровня в $100 к 2035 году

Новак спрогнозировал рост цены нефти до уровня около $100: мнение экспертов
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Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Булкин
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Мировые цены на нефть в перспективе до 2035 года могут установится на уровне около $100 за баррель, спрогнозировал вице-премьер России Александр Новак в эфире телеканала «Соловьев Live». Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин рассказал «Известиям» 17 октября, что этот прогноз может реализоваться.

«Если предполагать, что [цена нефти] «достигнет» [$100 за баррель], то, конечно, на перспективу на 10 лет вперед очень большая вероятность, что такую цену мы увидим, хотя бы по причине инфляции издержек по добычи — и как результат роста стоимости», — отметил эксперт.

В свою очередь, первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал обратил внимание на то, что с середины лета этого года стоимость нефти постепенно растет, приближаясь к $90 за баррель.

«Существуют разные прогнозы по стоимости нефти и говорят про $100 за баррель, что при увеличении спроса цена за нефть может даже перешагнуть эту величину. На бензин эти цены не должны оказать значительного влияния, потому что действует демпферный механизм, который себя за много лет уже проявил, и в него заложены компенсационные выплаты, поэтому цена на бензин должна прийти в обычный для себя диапазон», — добавил он.

В то же время портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин, говоря о цене нефти марки Brent, объяснил, что в конце текущего года многое будет определяться геополитическими факторами, а именно, будет зависеть от того, как будет развиваться конфликт на Ближнем Востоке. Он уточнил, что этот регион обеспечивает треть мирового экспорта нефти. По его прогнозу, в конце 2023-го Brent может подняться выше $90 за баррель.

По данным лондонской биржи ICE, на 15:31 мск 17 октября, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой 23 декабря достигла $90 за баррель.

Накануне Минфин России сообщил на своем сайте, что средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 сентября по 14 октября 2023 года составила $83,35 за баррель, цена нефти North Sea Dated за этот период — $93,43.

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Ранее, 12 октября, Новак заявил, что рост спроса на нефть в 2023 году станет рекордным, если не учитывать период восстановления экономики после пандемии в 2020 году. Так, по его словам, ожидается, что спрос вырастет на 2,4 млн баррелей в сутки. В 2030 году этот показатель может составить 116–118 млн баррелей.

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