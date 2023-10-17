Останки ледокола появились из воды под Энгельсом из-за обмеления Волги

Рядом с набережной города Энгельса Саратовской области появились останки затонувшего «Саратовского ледокола». Это произошло из-за обмеления Волги, после сброса воды водохранилищами Волжско-Камского каскада.

Начальник регионального Гидрометцентра Юрий Барбарин рассказал ИА «Взгляд-инфо», что в данный момент уровень воды в Волге в районе Саратова составляет 13 м 79 см. За последние сутки цифры не изменились. Такие значения были и в 1988 году. Со времени утверждения графика сброса воды на Волгоградском и Саратовском гидроузлах понижение составило 24 см. Уровень медленно снижается.

Судно построили в Ньюкасле в 1895 году. Через год его спустили на воду в Саратове. Оно было первым ледоколом в России и первым речным ледоколом в мире. «Саратовский ледокол» затонул в 1968 году. Сейчас он лежит на дне она расстоянии 20 м от берега Энгельса.

Идея подъема судна принадлежит экс-губернатору, ныне саратовскому сенатору Валерию Радаеву. Сейчас часть ледокола оказалась над поверхностью воды.