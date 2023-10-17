В МИЦ «Известия» театр «Модерн» рассказывает о премьере спектакля «Иуда». Трансляция
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- В МИЦ «Известия» театр «Модерн» рассказывает о премьере спектакля «Иуда». Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» во вторник, 17 октября, проходит пресс-конференция, посвященная премьере спектакля «Иуда» в Московском драматическом театре «Модерн».
О подготовке к премьере и творческих планах на новый театральный сезон рассказывают:
- Юрий Грымов, художественный руководитель и режиссер театра «Модерн»;
- Юрий Анпилогов, актер театра «Модерн»;
- Александр Борисов, актер театра «Модерн»;
- Маина Чижевская, актриса театра «Модерн».
«Иуда» — третья часть трилогии «Антихрист и Христос» («Петр», «Леонардо», «Иуда»).