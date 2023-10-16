Заслуженный артист России Александр Готгельф скончался на 75-м году жизни

На 75-м году жизни скончался заслуженный артист РФ виолончелист Александр Готгельф. Об этом 16 октября сообщает Telegram-канал коллектива Российского национального оркестра (РНО).

«Александр Львович — один из тех, без кого немыслим РНО, кто с первого же момента возникновения коллектива определял его лицо, кто задавал ту планку высочайшего профессионализма, которым всегда был славен Российский национальный оркестр», ― заявили коллеги Готгельфа.

Также представители РНО отметили «невероятную человеческую харизму, редкое жизнелюбие, мудрость и неподражаемое чувство юмора» виолончелиста.

Александр Готгельф родился в 1948 году, закончил Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных, учился у профессора Армена Георгиана. В Российском национальном оркестре Готгельф работал с момента его основания в 1990 году, выступал в качестве концертмейстера группы виолончелей.

В разные годы творческими партнерами Готгельфа были такие известные культурные деятели, как Игорь Ойстрах, Михаил Плетнев, Наталия Шаховская.