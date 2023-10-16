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Новый спорткомплекс с катком откроют в Волоколамске в начале 2024 года

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В Волоколамске (Московская область) в I квартале 2024 года планируют открыть новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с крытым катком. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Готовность объекта в настоящее время составляет около 70%. Полностью завершить работы планируется уже в декабре.

Площадь катка составляет 60х30 м, трибуна рассчитана на 230 мест, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Также для хоккеистов предусмотрен зал для отработки бросков. Кроме того, в спорткомплексе расположатся раздевалки, душевые, тренажерный зал, зоны отдыха, кафе.

Ежедневно ФОК сможет посещать до 800 человек.

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