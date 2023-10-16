История нас оправдает!

Исследовательское любопытство, как оказалось, может сыграть с тобой недобрую шутку. Сначала тебе просто интересно узнать и понять, что чувствуют люди, которых захлестывает водоворот исторических событий. Оказаться непосредственным свидетелем фундаментальных перемен. А потом ты понимаешь, что твое поколение уже попало на страницы будущего учебника истории. И еще хорошо, если не под ее неумолимые жернова.

«Конец истории» отменяется. Однополярные международные расклады фактически обнулены. Началась перезагрузка мира, которая растянется на десятилетия. Очевидно, что глобализация по-американски накрылась медным тазом. Но каким будет новый, многополярный мир, никто толком не понимает. Степень неопределенности и непредсказуемости развития мирового кризиса запредельная. Ситуацию усугубляет неадекватность угасающего гегемона. Такое впечатление, что США скорее готовы довести мир до катастрофы, чем признать свое идейно-геополитическое поражение.

В этих условиях критическое значение приобретает дееспособность альтернативных центров силы — России и Китая. От того, смогут ли Москва и Пекин не допустить глобальной эскалации напряженности и минимизировать ущерб от ее локальных вспышек, без преувеличения зависит судьба мира. Вопреки расхожим мифам, роль для России в любой ее ипостаси вполне привычная. Наш миротворческий опыт восходит к 1899 году, когда по инициативе российского императора была созвана первая в истории международная конференция по разоружению, и проходит красной нитью через весь период существования СССР.

Современная Россия также неоднократно выступала с предложением выработать взаимоприемлемые параметры единой и неделимой безопасности на евразийском континенте. И каждый раз упиралась в глухую стену непонимания и пренебрежения со стороны Запада, считавшего выше своего достоинства разговаривать на равных с проигравшей стороной холодной войны. В итоге благими намерениями России жить в мире со своими европейскими соседями и США была вымощена дорога к жесткой конфронтации, которая, к сожалению, всё еще не исчерпала своего эскалационного потенциала.

Собственно, о недоговороспособности Запада можно причитать до бесконечности. Или жаловаться на беспомощность ООН, которая уже 20 лет как стала очевидной всем. А можно запустить долгий и сложный процесс выработки принципиально новых механизмов международного взаимодействия на платформе БРИКС+, на которой российские миротворческие инициативы не просто востребованы, а со временем вполне могут стать основой практической работы.

Серьезным испытанием для России очевидно становится проблема урегулирования палестино-израильского конфликта, вспыхнувшего с новой силой и чуть ли не первобытной жестокостью. В настоящий момент озвученные Москвой принципы урегулирования ситуации на основе базовых резолюций ООН стали отправной точкой для обсуждения путей предотвращения большой войны на Ближнем Востоке. Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия, только присоединившиеся к БРИКС+, кровно заинтересованы в недопущении разрастания очага напряженности, чреватого применением ядерного оружия, вблизи своих границ. Тональность заявлений руководителей Индии и Китая также совпадает с российским видением ситуации. Вопрос лишь в том, готова ли РФ сформулировать и реализовать в рамках БРИКС+ практические шаги по деэскалации застарелого конфликта, который не получается решить уже многие десятилетия. Задача, скажем мягко, нетривиальная.

Как бы то ни было, уже сейчас можно говорить о том, что к концу текущего десятилетия на смену всё менее эффективным «голубым каскам» ООН придут миротворцы БРИКС+. Конфликтов на планете, к сожалению, будет много. Даже если не получается предотвратить вооруженные столкновения, кто-то должен смягчать их последствия. Прежде всего для гражданского населения. В этом контексте важен пример участия российских миротворцев в карабахском урегулировании. Возможно, не образцовый, но демонстрирующий, что даже в чрезвычайных обстоятельствах реально предотвратить наихудший вариант развития событий. В стремительно хаотизирующемся мире этот опыт будет безусловно востребован.

Так уж получилось, что миротворчество значительно лучше удается нам вдали от наших границ. Например, в Африке. После неловкой паузы Россия все-таки решилась пойти на Черном континенте по стопам Советского Союза, активно поддерживая стремление десятков стран и народов ослабить неоколонизаторскую хватку Запада. Борьба с терроризмом, обеспечение энергоносителями, продовольствием и даже развитие городской среды — Россия дает Африке то, что позволит ей развиваться и приобретать дополнительный вес в современном мире. Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР и Эритрея получают российское зерно бесплатно, другие страны — по адекватным ценам. Отметим, что к усилиям Москвы по бесперебойным поставкам продовольствия в беднейшие страны Африки присоединились также Анкара и Доха.

События 2011 года в Египте наглядно продемонстрировали риски резкого увеличения стоимости хлеба, поэтому Россия старается не допустить дестабилизации ситуации в государствах, чувствительных к импорту зерна. Да и в целом влияние нашей страны на обстановку во многих регионах мира нельзя не признать конструктивным. Одна нейтрализация ИГИЛ (организация запрещена в РФ) в Сирии чего стоит. И нормализация отношений между Тегераном и Эр-Риядом, которую завершил Пекин, но огромную предварительную работу проделала именно Москва.

Нет, мы далеко не белые и не пушистые. И наши отношения с некоторыми соседями, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Но в целом миссия России в мире, как бы пафосно это ни звучало, была и будет преимущественно миротворческой. А гуманитарная роль нашей страны в стремительно хаотизирующемся мире будет только возрастать. Не могу быть до конца уверен, но все-таки надеюсь, что через много лет новые поколения смогут беспристрастно взглянуть и положительно оценить то, что сегодня очевидно далеко не всем.

История нас оправдает!

Автор — руководитель аналитического центра «СтратегПРО»

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