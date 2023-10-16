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В новых регионах стала доступна льготная ипотека для военных

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Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
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ПСБ запустил программу льготного ипотечного кредитования для военных в новых регионах России, сообщили в пресс-службе банка.

Льготная ипотека выдается в рамках госпрограммы «Военная ипотека. Новые субъекты», предназначенной для военнослужащих — участников накопительно-ипотечной системы, и распространяется на покупку готовых и строящихся квартир у застройщиков на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.

«Запуск льготной военной ипотеки в новых субъектах России — важнейший проект, который усиливает социальные гарантии для военнослужащих, в том числе участников СВО, и их семей, а также создает дополнительные стимулы для стабильного развития экономики, жилой и социальной инфраструктуры новых регионов. За время существования накопительно-ипотечной системы свыше половины ипотечных займов выдано нашим банком, более 70 тысяч военных уже решили жилищный вопрос с помощью военной ипотеки в ПСБ. После запуска льготной ипотеки в новых регионах участники НИС смогут максимально эффективно и адресно воспользоваться всеми существующими социальными гарантиями и приобрести жилье по льготной ставке. Мы заинтересованы в развитии новых форматов адресной поддержки различных категорий заемщиков, в частности военнослужащих и их семей, и в будущем планируем расширить линейку программ военной ипотеки в новых субъектах», — отметил Давыд Коробченко, вице-президент, директор департамента по развитию премиального сегмента, инвестиционных и ипотечных продаж ПСБ.

Льготной ставкой в рамках новой программы ПСБ также могут воспользоваться военнослужащие — жители Херсона и Херсонской области, покинувшие место постоянного проживания и имеющие государственный жилищный сертификат. Они могут приобрести вторичное жилье у юридического лица в любом регионе России.

Военнослужащие могут подать документы в отделении банка или направить заявку дистанционно, воспользоваться цифровыми сервисами для оценки стоимости недвижимости и страхования, а в случае необходимости провести сделку по доверенности.

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