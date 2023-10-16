Морские черви научат людей выживать на других планетах

Исследование уникальных морских червей, живущих рядом с разломами в океанской коре, через которые в воду проникают газы, даст человечеству возможность научиться выживать там, где есть только метан и сероводород. Это понадобится, например, для освоения других планет. Особенность этих существ в том, что у них нет органов пищеварения. Газы в органические вещества, необходимые для жизнидеятельности, перерабатывают специальные бактерии. Об этом «Известиям» рассказала океанолог, руководитель направления научных исследований и разработок Центра морских исследований МГУ имени М.В. Ломоносова Ольга Коновалова.

12 октября специалист стала участником научно-популярного лектория «Кафе Политехнического музея».

«Такие черви называются погонофоры. Это от слова «бородатый», так как у них много щупалец. Они живут на горячих высачиваниях метана, где температура достигает +30 градусов. Это очень много для морского дна. Там абсолютно мертвая среда для других животных. У этих червей нет органов пищеварения, только рот. Но внутри них есть бактерии, которые перерабатывают метан, серу и сероводород в органику. Ею черви и питаются», — сказала Ольга Коновалова.

Погонофоры — не единственная форма жизни в море, интересная для специалистов. Кроме них, внимание ученых привлекают еще морские грибы. Эти организмы очень сложно исследовать, так как они так же малы, как и бактерии, поэтому они не имеют никаких видимых признаков. Для их изучения приходится расшифровывать всю ДНК, которая есть в морской пробе, и выбирать из нее геном грибов, рассказала лектор.

«Морские грибы активно используют в биотехнологиях. Из них можно выделять ценные вещества: новые виды антибиотиков или средства для борьбы с болезнями аквакультур. Есть морские грибы, способные перерабатывать полиэтилен и поглощать нефть», — сказала Ольга Коновалова.

Морские грибы разлагают все существующие органические вещества, находящиеся в воде, — останки животных, водоросли, поэтому они важное звено во всей океанической экосистеме. Без его глубокого анализа невозможно понять, как мировой океан функционирует в целом, подчеркнула специалист.

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Понять со дна: морские черви научат людей выживать на других планетах