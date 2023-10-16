Победа сродни поражению

В парламентских республиках нередко складывается ситуация, когда партия выигрывает выборы, но проигрывает борьбу за власть. Именно это произошло 15 октября с пока еще правящей в Польше партией «Право и справедливость» (ПиС). Согласно экзитполам, проведенным компанией Ipsos для трех крупнейших телеканалов, ПиС получила 36,8% голосов, их главный конкурент «Гражданская коалиция» — 31,6%, коалиция «Третий путь» — 13%, «Левые» — 8,6%, «Конфедерация» — 6,2%. «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» с высокой долей вероятности объединятся для формирования правительства — в совокупности у них будет 248 мандатов в сейме, то есть больше половины от 460 депутатских мест.

Польские СМИ пророчили союз правящих консерваторов с националистической «Конфедерацией», что могло бы позволить команде Ярослава Качиньского сформировать свое коалиционное правительство. Но голосов «конфедератов» не хватит для большинства. Согласно вышеуказанным результатам, ПиС может рассчитывать на 200 мест в парламенте, а «Конфедерация» — только на 12. Единственная надежда для ПиС состоит в том, что центристы из «Третьего пути» предадут коллег по оппозиционному лагерю и войдут в коалицию с нынешней партией власти. Но вероятность этого невелика.

При этом польские избиратели показали рекордную явку, она составила 72,9%. До этого самый высокий показатель был на выборах 1989 года, когда проголосовало 62,7% поляков, имеющих право голоса. При этом явка на организованном ПиС референдуме в день парламентских выборов составила всего 40%, это означает, что его результаты не будут обязательными. Низкая явка на референдуме — заслуга оппозиции, которая призывала своих сторонников бойкотировать это голосование.

Если леволиберальной оппозиции удастся сформировать правительство, то премьер-министром Польши, скорее всего, станет Дональд Туск, уже занимавший этот пост с 2007 по 2014 год. На период премьерства Туска пришлась «перезагрузка» российско-польских отношений. В 2009 году Владимир Путин, бывший тогда председателем правительства России, написал статью для польского издания Gazeta Wyborcza, где говорилось: «Тени прошлого не могут больше омрачать сегодняшний, а тем более — завтрашний день сотрудничества между Россией и Польшей. Наш долг перед ушедшими, перед самой историей — сделать всё, чтобы избавить российско-польские отношения от груза недоверия и предубежденности, доставшегося нам в наследство. Перевернуть страницу и начать писать новую».

В соответствии с принципом «дружба Москвы и Варшавы заканчивается там, где начинается украинский вопрос», российско-польская перезагрузка завершилась после возвращения Крыма в состав России. В том же 2014 году Туск покинул пост премьер-министра Польша и стал председателем Европейского совета.

Уже будучи одним из лидеров Европейского союза, Дональд Туск многократно высказывался в поддержку Украины и перспектив ее членства в ЕС и НАТО. Так, в 2019 году, выступая в Верховной раде, Туск заявил, что Европа никогда не откажется от санкций, пока Россия не выполнит свои обязательства.

Нет сомнений, что, вернувшись в кресло премьер-министра, Туск попытается восстановить польско-украинские отношения, которые зашли в тупик при правительстве ПиС. Лидер оппозиции уже сообщил, что готовится план нормализации отношений с Украиной, который должен обойтись «без эмоций, без сантиментов и без обид, без позитива и негатива».

Дональд Туск не скрывает, что руководствуется не симпатиями к украинцам, а желанием освоить €50 млрд, выделяемых Европейским союзом на восстановление Украины. «Где гарантии для Польши, что она будет основным участником этого процесса восстановления? Из того, что мы знаем, несколько столиц уже договорились, как использовать эти деньги, участвуя в восстановлении», — сказал Туск, указывая на бездействие нынешнего польского руководства в получении европейских средств.

Помимо нормализации на прагматичной основе польско-украинских отношений, оппозиционные избиратели ожидают от Туска восстановления доверия между Варшавой и Евросоюзом, а также либерализации законодательства об абортах, ЛГБТ и иммиграции.

Однако претворить в жизнь свою леволиберальную программу Туску и его команде будет крайне затруднительно. Издание Politico справедливо замечает: «Если оппозиция добьется успеха и победит, она будет настолько подавлена судами и институциями, контролируемыми ПиС, а также враждебным президентом, что не сможет сделать ничего большего, нежели подправить оптику, но не хирургическим путем удалить наросты, созданные «Правом и справедливостью».

Нынешний президент Польши Анджей Дуда связан с ПиС, его каденция завершится только в 2025 году. Для преодоления президентского вето леволиберальной коалиции необходимо иметь в сейме квалифицированное большинства в три пятых голосов (276 мандатов), в то время как результат экзитпола предрекает им только 248 мест. По этой причине ПиС по крайней мере на два ближайших года останется влиятельной политической силой, которая будет вставлять палки в колеса новой власти.

Рассчитывать на улучшение отношений России и Польши в случае возвращения Туска в премьерское кресло не стоит. Нового раунда «перезагрузки» не будет, поскольку польские леволибералы солидарны с консерваторами в том, что украинский конфликт должен закончиться не в пользу Москвы. Именно на этом постулате будет строиться политика Варшавы на восточном направлении при любом премьер-министре.

Автор — политолог, эксперт по восточноевропейскому региону

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