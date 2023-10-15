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Тело художника Лубнина с ножевым ранением в сердце нашли в квартире в Петербурге

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Фото: соцсети
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В квартире в Санкт-Петербурге нашли тело художника и поэта Гавриила Лубнина с ножом в сердце. Об этом в воскресенье, 15 октября, сообщает источник «Известий».

Других подробностей произошедшего не приводится.

Гавриил Лубнин родился 14 апреля 1969 года. Поэт записал песни «С приездом» с группой Н.О.М. и «Старший следопыт» с Олегом Гаркушей. Также Лубнин сотрудничал как автор нескольких песен с группой «Червонцы» и рисовал обложки для группы «АукцЫон».

Кроме того, он публиковал карикатуры и графику в интернете, его работы есть в коллекции музея современного искусства «Эрарта» в Петербурге.

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