Вторичное жилье подешевело в Москве

Стоимость вторичного жилья в Москве заметно снизилась. В сентябре цена квадратного метра составила 255 тыс. рублей. За год квартиры в готовых домах подешевели на 13%. По данным аналитиков, лоты с самой низкой средневзвешенной ценой за квадратный метр в готовых домах представлены в Некрасовке — 162,5 тыс. рублей, Косино-Ухтомском районе — 164,5 тыс. рублей, Старом Крюково — 188,6 тыс. рублей, Ховрино — 205,3 тыс. рублей и Бирюлево Восточном — 206,1 тыс. рублей. Также в топ-10 входят готовые новостройки Северного района — 212,9 тыс. рублей, Молжаниновского района — 223,9 тыс. рублей, Гольяново — 230,8 тыс. рублей, Северного Медведково — 231,7 тыс. рублей и Ивановского — 233,1 тыс. рублей.

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