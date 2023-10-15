Одобряемость ипотеки в России заметно упала

В части банков, которые входят в топ-15 по выдаче ипотеки в России, уровень одобряемости кредитов упал ниже 30%, рассказали «Известиям» в федеральной компании «Этажи».

«С 1 октября начали действовать повышенные коэффициенты риска для ипотечных кредитов с первоначальным взносом до 30%, а также к кредитам, где долговая нагрузка заемщика превышает 70% его реального дохода. Естественно, это сказалось как на изменении требований банков к потенциальным заемщикам, так и на уровне одобряемости ипотечных кредитов. Однако, несмотря на это, по сравнению с предыдущими периодами в среднем по топ-15 банков одобряемость пока всё же остается высокой», — рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Пик одобряемости ипотечных кредитов, по словам эксперта, в этом году пришелся на сентябрь, банки одобрили 61,9% всех поданных заявок, побив рекорд марта 2022 года, когда одобрение получали 60,8% заявок на ипотеку. Самая же низкая одобряемость в этом году отмечалась в феврале, когда банки согласовывали выдачу кредита лишь по 54,8% заявок. С начала же октября средняя одобряемость по крупным банкам находится на уровне 57,3%.

«Дело не только в изменении условий кредитования и росте ипотечных ставок по стандартным программам, растет доля сложных заемщиков, которые до этого получали отказы, например, из-за высокой долговой нагрузки, но сейчас почему-то уверены, что могут получить кредит под более высокий процент», — добавила Решетникова.

Эксперт отметила, что часть банков повысили минимальный первоначальный взнос по стандартным программам на 5–10%, стали более тщательно проверять подтверждение дохода будущего заемщика при первоначальном взносе менее 30%, а на вторичном рынке — соотношение стоимости будущего залогового объекта и размера кредита.

«В таких условиях нужно более тщательно изучать требования банков и правильно расставлять акценты в заявке на ипотечный кредит, предоставляя полный пакет документов, который требует банк, иначе риск получить отказ в выдаче кредита сейчас очень высок», — подытожила эксперт.

Ранее, 13 октября, «Домклик» провел всероссийский опрос риелторов о перспективах рынка жилой недвижимости в IV квартале 2023 года. Около 50% опрошенных экспертов уверены в скором снижении количества сделок. Треть опрошенных прогнозирует снижение покупательской активности более чем на 5%.