Вулкан Ключевской на Камчатке дважды выбросил пятикилометровые столбы пепла

На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 5 км. Шлейф протянулся на 25 км на юго-восток от горы, сообщает телеканал «Известия». Активность вулкана создала опасность для авиаперевозок. Ключевской — самый высокий действующий вулкан в Евразии. Высота горы превышает 4750 м над уровнем моря. Вулкан расположен в 360 км от Петропавловска-Камчатского.

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