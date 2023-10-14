Владельцев электросамокатов обяжут проходить регистрацию на «Госуслугах»

В России владельцев самокатов обяжут проходить регистрацию. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму 16 октября, сообщает телеканал «Известия». Инициатива призвана снизить число аварий с участием самокатов. За первую половину года произошло более 1 тыс. ДТП с участием СИМ. Депутаты предлагают запретить электросамокаты без номеров. Встать на учет можно будет через сайт госуслуг.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.