Реклама
Прямой эфир
Мир
Украине предрекли борьбу с Израилем за поставки западных вооружений
Мир
В Италии заявили о несоблюдении военных правил украинским командованием
Мир
Десантис посоветовал «проваливать» из США всем недовольным
Мир
Блинкен и Ван И обсудили предотвращение разрастания конфликта на Ближнем Востоке
Общество
Синоптики пообещали москвичам облачную погоду и дожди 15 октября
Мир
В Пентагоне призвали Израиль следовать «закону войны»
Мир
Второй авианосец США направился в Средиземное море
Общество
Одобряемость ипотеки в России заметно упала
Мир
Постпредство Ирана при ООН пригрозило далекоидущими последствиями Израилю
Мир
На Украине призвали всех военнообязанных явиться в центры комплектования
Мир
Армия Израиля сообщила об уничтожении боевиков ХАМАС
Мир
Axios сообщил об иранском предостережении Израиля от наземной операции в Газе
Мир
В Сирии заявили об остановке работы аэропорта после атаки ВВС Израиля
Мир
ФБР зафиксировало всплеск угроз из-за палестино-израильского конфликта

Британский актер Майкл Кейн объявил о завершении карьеры в возрасте 90 лет

People: 90-летний британский актер Майкл Кейн заявил, что уходит из кино
0
Фото: REUTERS/James Akena
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Английский актер, продюсер и писатель сэр Майкл Кейн сообщил о завершении актерской карьеры. Об этом в субботу, 14 октября, сообщило издание People.

Ранее, 6 октября, на широкий экран вышел его последний фильм «Великий беглец».

«Я много раз говорил, что собираюсь уйти на пенсию. Что ж, я ухожу сейчас», — сказал 90-летний Кейн в программе «Сегодня» на Би-би-си Radio 4.

По словам 90-летнего Кейна, сейчас ему предлагают только роли пенсионеров, которые редко бывают главными героями картин. Поскольку изменить он это не может, то решил завершить карьеру.

Также актер рассказал, что в дни пандемии написал триллер «Смертельная игра», выход которого запланирован на ноябрь. По словам Кейна, он всегда хотел быть писателем.

«Потом я написал художественную книгу. Я очень удивлен, что она опубликована», — признался он.

Актер подчеркнул, что не вернется к работе актера, так как ему понравилось писать книги.

Из кокни в сэры: Майкл Кейн поделился секретами правильной жизни
Как сын уборщицы и грузчика стал знаменитым британским актером

В «Великом беглеце» актер играет роль ветерана Второй мировой войны Бернарда Джордана, который сбегает из дома престарелых, чтобы присутствовать на праздновании 70-летия высадки союзников во Франции.

В 1992 году книга Кейна с философским названием What’s It All About? («О чем это всё?») стала всемирным бестселлером. В 2010-м была издана книга The Elephant to Hollywood («Слон в Голливуде»).

Кейн исполнил роли более чем в 100 полнометражных картинах, удостоившись за свою многолетнюю карьеру двух «Оскаров» и трех «Золотых глобусов».

Является одним из двух актеров (наряду с американским актером Джеком Николсоном), номинированных на «Оскар» за лучшую роль (главную или второго плана) в четырех разных десятилетиях: 1960-х, 1970-х, 1980-х и 2000-х годах.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023