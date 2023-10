Британский актер Майкл Кейн объявил о завершении карьеры в возрасте 90 лет

Английский актер, продюсер и писатель сэр Майкл Кейн сообщил о завершении актерской карьеры. Об этом в субботу, 14 октября, сообщило издание People.

Ранее, 6 октября, на широкий экран вышел его последний фильм «Великий беглец».

«Я много раз говорил, что собираюсь уйти на пенсию. Что ж, я ухожу сейчас», — сказал 90-летний Кейн в программе «Сегодня» на Би-би-си Radio 4.

По словам 90-летнего Кейна, сейчас ему предлагают только роли пенсионеров, которые редко бывают главными героями картин. Поскольку изменить он это не может, то решил завершить карьеру.

Также актер рассказал, что в дни пандемии написал триллер «Смертельная игра», выход которого запланирован на ноябрь. По словам Кейна, он всегда хотел быть писателем.

«Потом я написал художественную книгу. Я очень удивлен, что она опубликована», — признался он.

Актер подчеркнул, что не вернется к работе актера, так как ему понравилось писать книги.

В «Великом беглеце» актер играет роль ветерана Второй мировой войны Бернарда Джордана, который сбегает из дома престарелых, чтобы присутствовать на праздновании 70-летия высадки союзников во Франции.

В 1992 году книга Кейна с философским названием What’s It All About? («О чем это всё?») стала всемирным бестселлером. В 2010-м была издана книга The Elephant to Hollywood («Слон в Голливуде»).

Кейн исполнил роли более чем в 100 полнометражных картинах, удостоившись за свою многолетнюю карьеру двух «Оскаров» и трех «Золотых глобусов».

Является одним из двух актеров (наряду с американским актером Джеком Николсоном), номинированных на «Оскар» за лучшую роль (главную или второго плана) в четырех разных десятилетиях: 1960-х, 1970-х, 1980-х и 2000-х годах.