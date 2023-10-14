В Екатеринбурге 15 полицейских машин преследовали нарушителя на Nissan

Жители Екатеринбурга стали очевидцами погони со стрельбой. Водитель Nissan проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться, сообщает телеканал «Известия». Лихача преследовали не менее 15 полицейских машин. Сотрудники ДПС были вынуждены открыть огонь по колесам. На одном из перекрестков города нарушителя удалось задержать. Предварительно, мужчина находился в нетрезвом состоянии и отказался от освидетельствования.

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