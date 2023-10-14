Открыть «врата ада»

Ровно 50 лет назад — в 1973 году — Египет и Сирия начали войну Судного дня с целью возвратить оккупированные Израилем в 1967 году после Шестидневной войны арабские территории. История этого противостояния пронизана кровью, террористическим насилием и безнадежной болью для всех затронутых сторон.

Причины этой непримиримости можно увидеть в глубоких духовных, исторических и территориальных корнях конфликта. Обе стороны претендуют на право национального суверенитета и независимости на одних и тех же землях, а также на защиту своих национальных, культурных и религиозных интересов.

Палестинцы испытывают бессилие и отчаяние, сталкиваясь с ограничениями свободы передвижения, экономическими трудностями и жестокостью вооруженного конфликта. Они стремятся к самоопределению и уважению своего наследия, включая возвращение беженцев и создание независимого государства Палестина, признанного международным сообществом.

С другой стороны, Израиль стремится гарантировать безопасность своих граждан и сохранить единство своей страны. Для израильтян этот конфликт указывает на их древнюю историю, традиции и диаспору, а также на необходимость защищать себя от террористических атак и угроз.

Чтобы преодолеть эту тупиковую ситуацию, необходимо вести диалог на политическом, экономическом и культурном уровнях. Это требует от всех сторон нелегких усилий, готовности к принятию компромиссов и общих усилий с международным сообществом. Но ряд событий, действий и заявлений различных сторон показали, что палестинцам не готовы дать их государство.

Так мир и пришел к трагическим событиям 7 октября, когда ХАМАС провело дерзкое нападение на территории, контролируемые Израилем. Для еврейского государства и общества это стало шоком, после которого министр обороны Израиля генерал-майор Йоав Галант выступил с угрожающим заявлением в адрес сектора Газа и сказал, что «ХАМАС открыло врата ада в секторе Газа». Но что это за врата, кто их открыл и кто в эти врата войдет?

Первый вопрос для многих: почему же сейчас всё это снова началось? На самом деле это началось еще в прошлом веке, в мае 1948 года, когда еврейский народ на территориях Палестины получил независимость для своего государства, а вот арабское государство так и не создали, и миллионы палестинцев лишились своих домов и будущего. Столкновения ХАМАС и Израиля были и до этого, но в сегодняшних реалиях мировой политики новая конфронтация стала еще одной разломной линией противостояния Запада с Глобальным Югом, или «угнетателей» против «угнетаемых».

Палестинское сопротивление осознавало, что чем больше арабских стран идет на нормализацию с Израилем, тем меньше шансов на создание независимого государства Палестина. А с новостями о переговорах между Саудовской Аравией и Израилем о нормализации оставались считаные дни палестинской мечты — так, возможно, считали в ХАМАС.

Хотя был и другой фактор, тесно связанный с геополитической трансформацией и суверенизацией арабских и других региональных держав, которые, возможно, дали палестинскому движению ощущение того, что «арабские братья» сейчас стали сильнее и охотнее поддержат их в борьбе за свое настоящее и будущее.

Ну и третий фактор внутриполитической обстановки в Израиле. Еврейское государство переживает длительный политический кризис, а попытки нынешней власти во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху провести судебную реформу и вовсе поляризировали израильское общество. Также палестинцы осознавали, что крайне правое правительство в Израиле настроено националистически и ни о каких чаяниях или правах арабского населения Палестины они думать не будут, а, наоборот, будут стремиться окончательно «изгнать» арабов и ликвидировать сектор Газа и Западный берег.

Всё это привело к тем ужасам, которые мир увидел 7 октября. Насилие в отношении гражданских лиц — это военные преступления и терроризм, которые необходимо осуждать. Но мало кто на Западе захотел раскрыть истинные причины происходящих событий, которые закладывались годами. Жестокость, агрессия, унижения и оскорбления со стороны израильских властей в отношении палестинских арабов не решали проблем безопасности, а лишь усугубляли ситуацию. Арабская молодежь и те, кто потерял своих близких из-за пуль и ракет, выпущенных с израильской стороны, радикализировались. Насилие всегда порождало насилие, и другого не дано.

А что же будет дальше? Это именно тот вопрос, который волнует всех. Сейчас основные игроки ждут начала израильской наземной операции, которая станет следующей ступенью лестницы эскалации. Израильские власти ее оттягивают, так как ее начало может привести к очень непредсказуемым последствиям. Говорить об открытии «врат ада» легче, чем это сделать. Начало наземной операции может стать как раз открытием этих ворот. И непонятно, кто попадет на ту сторону, так как ЦАХАЛ не знает, что ее может ожидать в секторе Газа. Да и очень высок риск вмешательства внешних акторов: не просто так США решили перебросить два авианосца и стянули часть своих сил в регионе.

Ближневосточный конфликт всегда был основной линией разлома в регионе, но теперь эта линия стала разделительной между двумя мирами. Старый миропорядок ассоциируется с Западом и его союзниками. Новый миропорядок не будет создан сам собой, право на его создание, к сожалению, нужно завоевать. «Врата ада» уже приоткрыты, а действия Израиля и Запада привели к тому, что сегодня может начаться «последняя война», после которой останутся не все.



Автор — лаборант базовой кафедры Института востоковедения РАН факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, президент Российской ближневосточной ассоциации

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