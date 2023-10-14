Детеныша панды в Московском зоопарке впервые осмотрели вне инкубатора

В Московском зоопарке детеныша панд Жуи и Диндин впервые осмотрели вне инкубатора, животное весит уже 2770 г. Об этом сообщила в своем Telegram-канале 14 октября директор учреждения Светлана Акулова.

Она также поделилась соответствующими кадрами.

«Важный шаг — это первый осмотр не в инкубаторе, а в корзинке. Малышка уже достаточно большая, ее терморегуляция совершенствуется, и она всё увереннее себя чувствует на открытом воздухе», — прокомментировала кадры Акулова.

Длина детеныша без хвоста составляет 40,1 см, сам хвост – 6,8 см.

О том, что в Московском зоопарке родилась панда, стало известно в конце августа. Как отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, это очень редкое и уникальное событие.

Родители детеныша Жуи и Диндин прибыли в столицу в 2019 году в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Для их приезда подготовили вольерный комплекс на территории зоопарка, а специалисты несколько месяцев проходили стажировку в китайском питомнике панд, где научились правильному уходу за животными. Уже подросших Жуи и Диндин познакомили друг с другом этой весной.