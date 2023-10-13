Россия намерена предоставить кредиты другим странам почти на 1,5 трлн рублей
Россия предоставит кредиты другим странам на 1,4 трлн рублей. Займы нужны для завершения действующих проектов, сообщает телеканал «Известия». Основные получатели средств — Белоруссия, Иран и Египет. Ссуды пойдут на закупку российской продукции и технологий. Деньги предназначены, например, на строительство АЭС. В 2024 году власти рассчитывают на возврат по ранее выданным займам 173 млрд рублей.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.