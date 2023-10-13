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Прорыв в будущее

Доктор исторических наук, профессор факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Перевезенцев — о выступлении Владимира Путина на пленарной сессии XХ заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай»
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С древнейших времен люди привыкли делить себе подобных на «высших» и «низших», а человеческие общности на «цивилизованные» и «варварские», причем первые, в силу своей «цивилизованности», имеют полное право властвовать над последними. Еще в V в. до н.э. древнегреческий поэт Еврипид в трагедии «Ифигения в Авлиде» точно выразил эту мысль: «Прилично властвовать над варварами грекам». Спустя примерно сто лет, в IV в. до н.э., знаменитый древнегреческий философ Аристотель, комментируя слова Еврипида в своем трактате «Политика», выразился еще более ясно: «Варвар и раб по природе своей понятия тождественные». К сожалению, на протяжении всей последующей многовековой истории человечества ощущение собственного цивилизационного, религиозного, этнического или культурного превосходства оказалось свойственно многим народам. И уже в XVIII–XIX вв. подобное мироощущение западноевропейских интеллектуалов стало источником формирования так называемой линейно-стадиальной концепции исторического развития человечества, согласно которой, все народы мира должны двигаться по одной и той же траектории исторического развития, а эталоном развития являются народы Западной Европы, которые, как наиболее «цивилизованные», имеют право не просто определять генеральную линию развития всего человечества, но диктовать всем остальным народам правила их бытия, как «недостаточно цивилизованным», а то и «варварским».

Каковы результаты многовекового господства этой теории, и политики, основанной на таком понимании «цивилизованности»? О них очень точно сказал в своей речи на Валдайском форуме президент РФ Владимир Путин: «В нашем понимании цивилизация — многогранное явление. Его, безусловно, трактуют по-разному. Была и откровенно колониальная интерпретация: есть некий „цивилизованный мир“, который служит образцом для остальных, все должны следовать этим стандартам, образцам, а кто не согласен — тех загонят в „цивилизацию“ дубинкой „просвещённого“ господина»«. И чуть ниже, отметил, что «таким тенденциям» противостоит «цивилизационный подход».

Что это такое — «цивилизационный подход»? Цивилизационный подход представляет собой одно из тех явлений мировой общественной мысли, которым может и должна гордиться Россия, ибо создателями этой теории были великие русские мыслители, представители русского консерватизма Николай Яковлевич Данилевский (1822–1885) и Константин Николаевич Леонтьев (1831–1891). Еще во второй половине XIX столетия эти русские любомудры произвели кардинальный пересмотр представлений и об этапах развития человеческого сообщества, и о содержании понятия «цивилизация». Они доказали, исторически и философски обосновали положение о том, что человечество не имеет общей и единой истории, более того, не может считаться некой единой цивилизацией. С их точки зрения, в истории человечества одновременно существуют различные цивилизации, (Данилевский называл их «культурно-историческими типами»). Россию и Западную Европу оба мыслителя считали разными цивилизациями, поэтому Россия, как более молодая цивилизация, должна развиваться самостоятельно, по собственным правилам. Более того, Европа всегда и обязательно будет рассматривать Россию как своего главного врага. Как утверждал Н. Я. Данилевский, «антагонизм Европы и России, основанный на славянстве России, не только сохранится по-прежнему, но будет все возрастать и возрастать, по мере возрастания внутренних сил России» (Данилевский Н. Я. Горе победителям // Данилевский Н. Я. Сборник политических и экономических статей. СПб., 1890. С. 175)

При этом, Данилевский и Леонтьев не отрицали прогресса как такового. Во-первых, они отвергали идею единого общечеловеческого прогресса, где за общечеловеческое выдавалось только европейское, но доказывали возможность прогресса каждой цивилизации на основе собственной исторической традиции. Во-вторых, они иначе понимали само явление прогресса, который может вести не только к «постепенному восхождению от простейшего к сложнейшему», но и к унификации, а, значит, к упрощению и умиранию. А ведь попытка доказать, что все народы должны жить по одним и тем же правилам и законам и есть та самая унификация, т. е. попытка упрощения многообразия человеческого мира. По сути дела, русские мыслители-консерваторы предложили человечеству не возвращение в прошлое, в чем их частенько обвиняют, но прорыв в будущее. И не случайно в дальнейшем цивилизационный подход был по-своему развит в трудах многих отечественных и зарубежных мыслителей (О. А. Шпенглера, А. Тойнби, Ф. Броделя, С. Хантингтона, А. С. Панарина и др.).

И вот сегодня Россия вновь «впереди планеты всей». Причем, эти вовсе не ирония, но всего лишь констатация факта. Ведь, судя по всему, впервые в мировой политической практике Владимир Путин предложил положить принципы цивилизационного подхода в основу выстраивания не только внутренней, но и международной политической повестки. Думается, именно в таком качестве стоит воспринимать многие тезисы, высказанные им на Валдайском форуме. Напомню лишь некоторые: «Цивилизаций много, и ни одна из них не лучше и не хуже другой. Они равноправны как выразители чаяний своих культур и традиций, своих народов»; «Современному миру чужда любая унификация, каждое государство и общество хотят самостоятельно выработать свой путь развития. В основе его — культура и традиции, укреплённые в географии, историческом опыте, как давнем, так и современном, и в ценностях народа. Это сложный синтез, в процессе которого и возникает самобытная цивилизационная общность. Её неоднородность, многообразие — это залог устойчивости и развития»; «Человечество движется не к фрагментации на конкурирующие сегменты, не к новому блоковому противостоянию, чем бы его ни мотивировали, не к бездушному универсализму новой глобализации — а, напротив, мир находится на пути к синергии государств-цивилизаций, больших пространств, общностей, осознающих себя именно таковыми». И это далеко не всё, о чем сказал Президент.

Хорошо известно, что Путин не впервые заявляет данную позицию, отсчет, как представляется, стоит вести от его знаменитой Мюнхенской речи 2007 года. Но, пожалуй, впервые он предложил историко-философское обоснование идей, предлагаемых им российскому и мировому сообществу, идей, которые могут и должны стать теоретической базой как нового мироустройства, так и нового бытия нашего Отечества. Причем, как видно, обоснование высказанных идей опять же лежит в русле возрождения российских традиционных ценностей, ибо, повторюсь, цивилизационный подход — детище русского интеллектуального прорыва в будущее. А, может быть, и в вечность.

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