В Москве прошла первая партнерская конференция нового российского вендора ПО НОТА (Холдинг Т1)

В прошедшей в Москве первой партнерской конференции нового российского вендора программного обеспечения НОТА (Холдинг Т1) приняли участие около 200 представителей IT-индустрии. Среди гостей — эксперты по цифровым решениям и партнеры компании.

Центральным событием конференции стала панельная дискуссия о принципах развития партнерских отношений. Главные темы — будущее рынка разработки ПО и опыт создания собственных продуктов.

Директор департамента по работе с партнерами вендора НОТА (Холдинг Т1) Юлия Ларина рассказала, что партнерская программа компании построена таким образом, чтобы учитывать интересы разных сторон. «Есть консалтинговые партнеры, методологические, есть интеграторы, есть агентская схема, есть маркетплейсы, технологические партнерства», — уточнила Ларина.

НОТА — бренд, который Холдинг T1 представил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году. Основной фокус в работе сделан на создании собственных программных продуктов и формировании партнерской сети для дистрибуции и интеграции решений. В НОТА вошли аналитическое агентство, фокусирующееся на цифровом консалтинге, а также платформенные решения для корпоративных коммуникаций и автоматизации бизнес-процессов. Создаваемое ПО ориентировано на государственные организации и крупный частный бизнес. НОТА планирует выйти на рынки стран СНГ, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Директор производственного блока вендора НОТА (Холдинг Т1) Юрий Мацыгин отметил, что компания развивает технологии, в которых она традиционно занимала лидирующие позиции на рынке. «Сейчас, я считаю, одно из наиболее интересных и для нас, как экспертов, и востребованных на рынке направлений — это направление ERP. Я уверен, что в ближайшее время рынок увидит наш продукт и мы сможем конкурировать с западными гигантами, которые сейчас уходят с российского рынка», — добавил Мацыгин.