Пресс-конференция Путина по итогам саммита СНГ. Трансляция
Президент России Владимир Путин в пятницу, 13 октября, проводит пресс-конференцию по итогам саммита СНГ в Бишкеке. «Известия» ведут прямую трансляцию.
В ходе официального визита в столицу Киргизии с 12 по 13 октября российский лидер принял участие в заседании Совета глав государств СНГ, провел несколько двусторонних встреч, в том числе с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также посетил другие мероприятия.