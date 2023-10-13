«Россети» рассказали о новых цифровых проектах

ПАО «Россети» продолжает внедрение новых цифровых проектов, включая платформу технологического управления РС-20, зарядную инфраструктуры для электротранспорта. Кроме того, ведутся работы по замещению импортного программного обеспечения. Об этом в ходе Росийской энергетичекой недели расказал заместитель генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» Константин Кравченко

Выступая на сессии «Цифровая трансформация энергетики» Константин Кравченко рассказал о внедрении разработанной группой «Россети» платформы РС-20, которая является системообразующим проектом Индустриального центра компетенций «Электроэнергетика», созданного Правительством РФ. В рамках работы центра ведущие компании отрасли прорабатывают решения, связанные с созданием «цифровых двойников», систем предективной аналитики и управления производственными активами, новых инструментов взаимодействия с потребителями.

Как заявил Константин Кравченко, настоящее время платформа РС-20 используется для информационного обмена с Системным оператором по объектам генерации мощностью от 5 МВт и сетевого комплекса напряжением 110 кВ и выше. Разработка позволяет устранить проблемы, связанные с разрозненностью данных, автоматизировать и унифицировать информационный обмен на базе единой модели электроэнергетического комплекса. «Россети» предлагают распространить данный опыт на сетевые организации с более низким напряжением и разместить модули платформы на маркетплейсе ИТ-сервисов и приложений «ГосМаркет».

Кроме того, Константин Кравченко выступил на сессии «Электромобили: производство и инфраструктура». Как рассказал заместитель генерального директора «Россетей», в настоящее время из-за малого парка электромобилей существующая в России сеть зарядных станций недозагружена. Кроме того, для эффективного использования инфраструктуры необходимо решить вопрос оптимального размещения станций разных операторов. Эту функцию может выполнять специализированный оператор, который будет анализировать общую загрузку сети и планировать ее развитие.