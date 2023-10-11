Эксперты рассказали о причинах роста среднего чека на зимнюю резину

Средний чек на покупку зимней резины вырос осенью этого года на 8–12%, посчитали эксперты аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». В целом по России покупка одной шины обходится в среднем в 6070 рублей, что на 8% выше, чем в прошлом году. В Москве средний чек оказался чуть выше и составил 6337 рублей за штуку, это на 12% больше прошлогоднего.

При этом число покупок зимней резины в первой половине осени выросло в столице на 39%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

Высокий спрос на зимние шины в этом году фиксировался еще летом, на треть превышая прошлогодние показатели продаж, отметили эксперты компании.

«Этому способствовали как валютная волатильность и инфляционные ожидания потребителя, так и рост продаж новых автомобилей», — пояснили там.

Эксперты связали рост среднего чека с тем, что сегмент премиальных шин заметно уменьшился, а рынок наводнил массмаркет, представленный в основном китайскими и отечественными марками.

Из-за высокой стоимости импорта российские бренды сейчас становятся еще более конкурентными и интересными для покупателя, подчеркнули аналитики. При этом недостатка в шинах нет. Продолжается реализация резины из запасов 2022 года, которые не были востребованы в прошлом сезоне.



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