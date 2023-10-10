Атомное королевство

«Каждый день мы становимся ближе к соглашению, кажется, впервые это по-настоящему серьезно», — заявил наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман в интервью Fox News еще 20 сентября. Он имел в виду соглашение о нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем. Еще недавно его слова были правдивы, однако после атаки ХАМАС на Израиль планы саудовско-израильской нормализации не смогут быть реализованы в ближайшей перспективе. А вместе с этим пострадать могут и саудовско-американские отношения.

Суть в том, что посредником между Израилем и КСА выступают США. В преддверии выборов 2024 года администрации Джо Байдена необходимо продемонстрировать избирателям крупный внешнеполитический успех. Понимая интерес Вашингтона, Эр-Рияд стремился выторговать себе максимально выгодные условия сделки с Израилем, главным американским союзником в регионе, и выставляет ряд требований, среди которых заключение оборонного соглашения, поставка самых современных вооружений и, наконец, помощь с развитием мирной ядерной программы. Еще в 1980-е годы израильские истребители разбомбили иракский ядерный реактор, опасаясь, что на нем будет производиться ядерное оружие. Затем позиция стала меняться: в конце 2000-х под американские гарантии Израиль согласился со строительством АЭС на территории ОАЭ. Теперь от него требуется большая решительность: допустить строительство АЭС в стране, которая считается лидером арабского мира.

При этом у самой Саудовской Аравии к Израилю до недавней эскалации были прямые требования. Они касаются израильских поселений на территории Западного берега реки Иордан, а также расширения контроля Палестинской национальной администрации над палестинскими территориями. В изменении позиции крайне правого израильского правительства, многие члены которого не согласны на такие уступки, саудитам должны как раз помочь американцы. Однако после атаки ХАМАС ситуация еще более ухудшится, ведь позиции Израиля и палестинцев значительно радикализуются.

Что США рассчитывали получить взамен? Саудовская Аравия имеет серьезные планы на развитие ядерной энергетики — в стране планируется построить несколько АЭС, а это крупные контракты для американских компаний. С приходом к власти наследного принца Мохаммеда бин Салмана развитие ядерной энергетики в КСА получило новый стимул. Это объясняется тем, что при высоких ценах на нефть ее использование в качестве источника энергии на внутреннем рынке невыгодно, ведь сырье можно было продать за рубеж и получить большую выгоду. Строительство АЭС может помочь снизить внутреннее потребление нефти, так как ежедневно для производства электричества в КСА сжигается около 0,4–0,5 млн баррелей. Это обеспечивает 35–40% электроэнергии всего королевства. Строительство АЭС логично дополнит энергетическую стратегию КСА, согласно которой к 2027 году для экспорта планируется высвободить 2 млн баррелей в сутки.

В 2017 году кабинет министров Саудовской Аравии одобрил Национальный проект по атомной энергии, включающий планы строительства больших и малых ядерных реакторов для производства электроэнергии и опреснения морской воды. В 2018 году в королевстве была создана Регуляторная ядерная и радиологическая комиссия, а в 2022-м национальная ядерная компания Saudi Nuclear Energy Holding Company. Уже в конце 2022-го был завершен прием заявок на тендер по строительству первой в Саудовской Аравии двухреакторной АЭС мощностью 1,4 ГВт. Официально участники тендера неизвестны, однако, вероятнее всего, это американская Westinghouse, российский «Росатом», корейская KEPCO и китайская China National Nuclear Corporation.

Конкуренты у американцев очень серьезные. Наибольшим опытом и возможностями в настоящее время обладает «Росатом». Он имеет технологии и инфраструктуру для обеспечения полного ядерного цикла: компания самостоятельно добывает и перерабатывает уран, производит ядерное топливо, строит и обслуживает АЭС, утилизирует отработанное ядерное топливо и готовит специалистов-атомщиков. В настоящее время «Росатом» возводит в Египте АЭС Эд-Дабаа, так что уже имеет значительный опыт работы в природных условиях Ближнего Востока.

Что касается КСА, то в 2015-м Россия и Саудовская Аравия подписали Соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Два года спустя «Росатом» и саудовский исследовательский Центр короля Абдаллы по развитию ядерной и возобновляемой энергетики подписали дорожную карту о сотрудничестве в сфере мирного использования атомной энергии. Наконец, в 2019-м в Эр-Рияде начал работу офис дочерней компании Росатома «Русатом Оверсиз», которая занимается продвижением проектов компании на международных рынках.

Шансы на победу есть и у китайской CNNC. В июне, когда в переговорах с США у саудитов наметился тупик, КСА практически шантажировало американцев намерением обратиться к КНР или России, чтобы заставить их пойти на уступки. В настоящее время саудовско-китайские отношения значительно укрепляются, национальная нефтяная компания Aramco в этом году значительно усилила сотрудничество с китайскими партнерами и приобрела доли в ряде их НПЗ. А это уже серьезный знак, ведь ранее нефтяная промышленность королевства была завязана на Америку. Вполне возможно, что развитие своей ядерной программы КСА может доверить и Пекину.

Но американские атомщики рассчитывают, что Россия и КНР не будут выбраны по политическим причинам. Своим реальным соперником они считают корейскую KEPCO, которая ранее построила АЭС «Барака» в ОАЭ и, следовательно, имеет успешно реализованный в регионе проект — а это важно для ведения бизнеса на Ближнем Востоке. Именно поэтому в октябре 2022 года Westinghouse подала иск на KEPCO, в котором утверждала, что компания должна получить одобрение властей США на экспорт ядерных технологий, поскольку конструкция корейского реактора, хотя и значительно доработанного, основана на технологии Штатов. Американский суд не принял аргументы Westinghouse и в середине сентября закрыл дело.

В итоге Westinghouse может помочь лишь большое американо-саудовское соглашение. А в условиях палестино-израильской эскалации оно выглядит невозможным, по крайней мере в ближайшей перспективе. С другой стороны, от выполнения американцами требований КСА об оборонном соглашении и поставке вооружений будет зависеть и судьба третьего условия — выберут ли саудиты Westinghouse как своего основного подрядчика или пойдут к КНР, России или Корее. С учетом недавних событий шансы на победу компаний из этих стран значительно растут.

Автор — исследователь Института международных исследований МГИМО МИД России, проектный менеджер Центра внешнеполитического сотрудничества им. Е.М. Примакова

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