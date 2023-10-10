Две фуры столкнулись под Челябинском из-за уснувшего за рулем водителя

В Челябинской области в Красноармейском районе произошло крупное ДТП с участием двух грузовиков. Водитель одной из фур уснул за рулем и допустил столкновение с другим большегрузом. Об этом сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на пресс-службу областной ГИБДД.

Обстоятельства аварии устанавливаются. По предварительным данным, 10 октября в 6:25 на 435-м км федеральной трассы Челябинск — Новосибирск водитель грузовика Isuzu уснул, из-за чего грузовик по касательной столкнулся со встречным грузовиком Sirtak.

В результате ДТП пострадавших нет, но автомобили получили повреждения.

Ранее, 7 сентября, в Ленинградской области на трассе А-181 «Скандинавия» фура врезалась в колонну детей-велосипедистов. В результате аварии погибли двое детей, еще девять человек пострадали. Установлено, что водитель фуры уснул за рулем. Сейчас он задержан.