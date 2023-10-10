Реклама
Прямой эфир
Общество
Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено
Происшествия
В Кузбассе эвакуировали горняков из-за пожара на шахте
Мир
В секторе Газа в результате авиаудара погибли двое палестинских журналистов
Общество
СК завершил расследование дела Треповой о теракте в Петербурге
Культура
Третьяковская галерея впервые показала публике свой самый крупный экспонат
Политика
Премьер-министр Ирака прибыл с визитом в Россию
Общество
Жителя Приморья арестовали по обвинению в шпионаже в пользу Украины
Мир
Партия Японии утвердила решение об исключении посетившего РФ депутата
Мир
Число погибших палестинцев в конфликте с Израилем превысило 700
Мир
Семья из 14 человек погибла при атаках ВВС Израиля на сектор Газа
Мир
Пушков призвал отнестись серьезно к словам генерала Милли о конфликте с Россией
Мир
Карлсон указал на возможные последствия конфликта на Ближнем Востоке
Мир
Quds сообщил о вторжении израильских войск в Наблус на Западном берегу
Армия
Бойцы группировки «Юг» нанесли поражение войскам ВСУ в ДНР

Эксперты назвали долю россиян с опытом инвестирования в 2023 году

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За последний год опыт инвестирования был у 17% россиян, следует из результатов исследования Индекса сберегательно-инвестиционной активности россиян (ИСИАР). Его провел ПСБ совместно с НИФИ Минфина и Аналитическим центром НАФИ.

«За последний год 30% россиян, из тех, что инвестировали, покупали акции, 27% вкладывали деньги в иностранную валюту, 19% в золото и драгметаллы, 17% делали вложения в недвижимость с целью получения от нее прибыли, по 6% от общего числа инвестировавших покупали государственные облигации, а также антиквариат и предметы искусства», — говорится в пресс-релизе ПСБ.

Также 5% респондентов вкладывали средства в паевые, биржевые и негосударственные пенсионные фонды. Такие инструменты, как покупка корпоративных облигаций и передача капитала в доверительное управление, оказались практически не востребованы.

При этом, согласно опросу, самыми известными инструментами инвестирования оказались акции (о них знают 66% жителей России), приобретение недвижимости с инвестиционной целью (62%), покупка золота и драгметаллов (56% респондентов) и иностранной валюты с целью продажи при выгодном курсе (53%). Меньше всего россияне знают о корпоративных облигациях (27%) и о передаче капитала в доверительное управление (21%).

По словам старшего вице-президента, директора по внешним связям ПСБ Веры Подгузовой, наблюдается «большой разрыв между числом осведомленных об инвестициях и теми, кто ими пользуется». «Чтобы сократить этот разрыв и перевести знатоков в статус новых инвесторов, необходимы обучающие и стимулирующие инвестиционную активность россиян меры. Например, потребуются программы просвещения, адаптированные под разные целевые группы, запуск просветительских и информационных кампаний», — отметила Подгузова. Она подчеркнула, что отдельную роль в этом могут сыграть государственные программы поддержки.

ПСБ в этом году начал проводить замеры Индекса сберегательной и инвестиционной активности россиян. В исследовании приняли участие 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023