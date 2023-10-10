Эксперты назвали долю россиян с опытом инвестирования в 2023 году

За последний год опыт инвестирования был у 17% россиян, следует из результатов исследования Индекса сберегательно-инвестиционной активности россиян (ИСИАР). Его провел ПСБ совместно с НИФИ Минфина и Аналитическим центром НАФИ.

«За последний год 30% россиян, из тех, что инвестировали, покупали акции, 27% вкладывали деньги в иностранную валюту, 19% в золото и драгметаллы, 17% делали вложения в недвижимость с целью получения от нее прибыли, по 6% от общего числа инвестировавших покупали государственные облигации, а также антиквариат и предметы искусства», — говорится в пресс-релизе ПСБ.

Также 5% респондентов вкладывали средства в паевые, биржевые и негосударственные пенсионные фонды. Такие инструменты, как покупка корпоративных облигаций и передача капитала в доверительное управление, оказались практически не востребованы.

При этом, согласно опросу, самыми известными инструментами инвестирования оказались акции (о них знают 66% жителей России), приобретение недвижимости с инвестиционной целью (62%), покупка золота и драгметаллов (56% респондентов) и иностранной валюты с целью продажи при выгодном курсе (53%). Меньше всего россияне знают о корпоративных облигациях (27%) и о передаче капитала в доверительное управление (21%).

По словам старшего вице-президента, директора по внешним связям ПСБ Веры Подгузовой, наблюдается «большой разрыв между числом осведомленных об инвестициях и теми, кто ими пользуется». «Чтобы сократить этот разрыв и перевести знатоков в статус новых инвесторов, необходимы обучающие и стимулирующие инвестиционную активность россиян меры. Например, потребуются программы просвещения, адаптированные под разные целевые группы, запуск просветительских и информационных кампаний», — отметила Подгузова. Она подчеркнула, что отдельную роль в этом могут сыграть государственные программы поддержки.

ПСБ в этом году начал проводить замеры Индекса сберегательной и инвестиционной активности россиян. В исследовании приняли участие 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.