Умер сыгравший в «Как закалялась сталь» актер Михаил Голубович

Актер Михаил Голубович скончался на 80-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом 9 октября сообщил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

«Уверен, на Луганщине нет никого, кто не знал бы этого имени. Человек-легенда, актер и режиссер с мировой известностью, всю свою жизнь Михаил Васильевич посвятил развитию культуры родного края. Он искренне гордился тем, что живет и работает в Донбассе, неутомимо прославлял свою землю в разных странах и на разных континентах», — написал он в Telegram.

Голубович родился 21 ноября 1943 года. В 1967 году он окончил Киевский государственный институт театрального искусства, после чего служил в Луганском академическом украинском музыкально-драматическом театре.

С 2018 по 2022 годы Голубович был депутатом Народного совета ЛНР.

Голубович снимался в таких фильмах, как «Как закалялась сталь», «Кортик», «Хождение по мукам», «Пропавшая грамота», «Дорога на Сечь».