Упрощенная процедура создания бюллетеней может затронуть линию соприкосновения

Норма внесенного в Госдуму законопроекта, которая предполагает упрощенную процедуру изготовления избирательных бюллетеней в труднодоступных и отдаленных местностях, не распространяется на новые регионы, заявили «Известиям» в ГД и Совете Федерации 10 октября.

При этом она может быть применена в районах боевого соприкосновения, но решение об этом будет принимать ЦИК России.

Группа сенаторов и депутатов внесли 5 октября в Госдуму законопроект, который уточняет положения закона о выборах президента России. Авторами документа в том числе выступили председатели комитетов по законодательству Госдумы и Совфеда Павел Крашенинников и Андрей Клишас.

В законопроекте, в частности, устанавливается, что в исключительных случаях при изготовлении бюллетеней в труднодоступных и отдаленных местностях, на судах в плавании, полярных станциях, на участках за пределами РФ может не применяться положение об изготовлении избирательных бюллетеней. Согласно этой норме, в целях защиты избирательных бюллетеней от подделки при их изготовлении используется бумага с водяными знаками или с нанесенной типографским способом надписью микрошрифтом и защитной сеткой. Для этого также может использоваться специальная марка. В таких исключительных случаях бюллетени могут изготавливаться непосредственно участковой избирательной комиссией «при наличии технических средств».

«На новые регионы и граничащие с ними субъекты данная норма не распространяется. На их территориях не расположены труднодоступные или отдаленные местности. Соответствующий перечень местностей утвержден приказом Минэкономразвития РФ, данные субъекты в нем не приведены», — пояснил «Известиям» сенатор Андрей Клишас.

Он добавил, что соответствующая норма уже закреплена в действующем законодательстве и не создает рисков для появления поддельных бюллетеней.

«Рисков это не создает. В норме прямо указано на необходимость наличия соответствующих технических средств у участковых избиркомов», — сказал он.

Предлагаемая норма касается случаев, когда невозможно доставить в какие-либо места бюллетени и членов избиркома, тогда комиссия фактически создается там, объяснил первый замглавы фракции «Единая Россия», соавтор законопроекта Дмитрий Вяткин.

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников не исключает, что к труднодоступным местностям, где допускается изготовление бюллетеней без водяных знаков и других защитных мер, может попасть так называемая линия боевого соприкосновения в новых регионах. При этом он сказал «Известиям», что решение об этом будет принимать ЦИК России.

«Известия» направили запрос в Центризбирком с просьбой пояснить, будет ли распространяться норма законопроекта об упрощенной процедуре производства бюллетеней на линию соприкосновения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Выборы президента России намечены на 17 марта 2024 года. Избирательная кампания еще не стартовала.

11 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в студии «Известий» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сообщил, что внутренним критерием, которым руководствуется российский лидер Владимир Путин при принятии решения о выдвижении своей кандидатуры на выборы, является поддержка граждан и возможность сделать жизнь людей лучше.

Ранее, 21 февраля, глава государства в ходе послания Федеральному собранию заверил, что выборы президента 2024 года пройдут в строгом соответствии с законом и с соблюдением всех демократических конституционных процедур. Тогда глава государства также указал на то, что ведущие силы страны едины в главном — в безопасности и благополучии народа, суверенитете и национальных интересах.