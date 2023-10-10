Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД России сообщил о большом числе желающих покинуть Израиль
Мир
Главы МИД РФ и ОАЭ призвали немедленно прекратить бои между ХАМАС и Израилем
Мир
Минздрав Палестины сообщил о 687 погибших с начала эскалации с Израилем
Мир
Эрдоган заявил об уничтожении более 160 боевиков РПК в октябре
Мир
Коалиция во главе с США семь раз за сутки нарушила воздушное пространство Сирии
Мир
В Словакии произошло землетрясение магнитудой 5,0 балла
Мир
В Палестине сообщили об отсутствии планов осуждать действия ХАМАС
Мир
В ЕС пообещали предоставлять гуманитарную помощь палестинцам
Мир
Армия Израиля зафиксировала обстрел со стороны Ливана
Мир
СМИ сообщили о готовности ХАМАС обсуждать перемирие с Израилем
Мир
Захарова назвала заявление кабмина Германии реабилитацией нацизма
Мир
Гутерриш призвал Израиль к соблюдению международного права при операциях в Газе
Спорт
ХК «Локомотив» победил «Торпедо» и возглавил таблицу Запада КХЛ
Экономика
ФАС направила запросы об обоснованности цен ряду компаний на рынке арматуры

Упрощенная процедура создания бюллетеней может затронуть линию соприкосновения

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Норма внесенного в Госдуму законопроекта, которая предполагает упрощенную процедуру изготовления избирательных бюллетеней в труднодоступных и отдаленных местностях, не распространяется на новые регионы, заявили «Известиям» в ГД и Совете Федерации 10 октября.

При этом она может быть применена в районах боевого соприкосновения, но решение об этом будет принимать ЦИК России.

Группа сенаторов и депутатов внесли 5 октября в Госдуму законопроект, который уточняет положения закона о выборах президента России. Авторами документа в том числе выступили председатели комитетов по законодательству Госдумы и Совфеда Павел Крашенинников и Андрей Клишас.

В законопроекте, в частности, устанавливается, что в исключительных случаях при изготовлении бюллетеней в труднодоступных и отдаленных местностях, на судах в плавании, полярных станциях, на участках за пределами РФ может не применяться положение об изготовлении избирательных бюллетеней. Согласно этой норме, в целях защиты избирательных бюллетеней от подделки при их изготовлении используется бумага с водяными знаками или с нанесенной типографским способом надписью микрошрифтом и защитной сеткой. Для этого также может использоваться специальная марка. В таких исключительных случаях бюллетени могут изготавливаться непосредственно участковой избирательной комиссией «при наличии технических средств».

«На новые регионы и граничащие с ними субъекты данная норма не распространяется. На их территориях не расположены труднодоступные или отдаленные местности. Соответствующий перечень местностей утвержден приказом Минэкономразвития РФ, данные субъекты в нем не приведены», — пояснил «Известиям» сенатор Андрей Клишас.

Он добавил, что соответствующая норма уже закреплена в действующем законодательстве и не создает рисков для появления поддельных бюллетеней.

«Рисков это не создает. В норме прямо указано на необходимость наличия соответствующих технических средств у участковых избиркомов», — сказал он.

Предлагаемая норма касается случаев, когда невозможно доставить в какие-либо места бюллетени и членов избиркома, тогда комиссия фактически создается там, объяснил первый замглавы фракции «Единая Россия», соавтор законопроекта Дмитрий Вяткин.

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников не исключает, что к труднодоступным местностям, где допускается изготовление бюллетеней без водяных знаков и других защитных мер, может попасть так называемая линия боевого соприкосновения в новых регионах. При этом он сказал «Известиям», что решение об этом будет принимать ЦИК России.

«Известия» направили запрос в Центризбирком с просьбой пояснить, будет ли распространяться норма законопроекта об упрощенной процедуре производства бюллетеней на линию соприкосновения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Выборы президента России намечены на 17 марта 2024 года. Избирательная кампания еще не стартовала.

Вопросы доверия: какие проблемы граждане просят решить Владимира Путина
Работа по многим обращениям россиян началась до старта прямой линии

11 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в студии «Известий» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сообщил, что внутренним критерием, которым руководствуется российский лидер Владимир Путин при принятии решения о выдвижении своей кандидатуры на выборы, является поддержка граждан и возможность сделать жизнь людей лучше.

Ранее, 21 февраля, глава государства в ходе послания Федеральному собранию заверил, что выборы президента 2024 года пройдут в строгом соответствии с законом и с соблюдением всех демократических конституционных процедур. Тогда глава государства также указал на то, что ведущие силы страны едины в главном — в безопасности и благополучии народа, суверенитете и национальных интересах.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023