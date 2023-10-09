Курс доллара и евро подскочил

Доллар, евро и юань на торгах Мосбиржи обновили максимумы. Американская валюта впервые с 23 марта 2022 года преодолела планку в 102 рубля, сообщает телеканал «Известия». Евро поднялся выше отметки в 108 рублей, ранее этот рубеж был достигнут 15 августа. Китайский юань подорожал выше 14 рублей, это максимум с 30 марта 2022 года.

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