Путин поручил сформировать систему оценки качества оказания социальных услуг

Президент России Владимир Путин поручил до 15 ноября сформировать систему оценки гражданами качества оказания социальных услуг. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» обеспечить формирование эффективной системы оценки гражданами качества оказания услуг организациями социальной сферы, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», — говорится в документе.

Президент назначил ответственными за выполнение данной задачи премьер-министра РФ Михаила Мишустина и руководителя Агентства стратегических инициатив Светлану Чупшеву, дав им срок на реализацию до 15 ноября.

Поручение было дано по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 22 августа 2023 года.

Совет является совещательным органом при президенте РФ, который занимается координацией деятельности федеральных и региональных органов власти, а также общественных и других организаций, рассматривающих вопросы стратегического развития России и достижения ее национальных целей.