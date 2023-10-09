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Путин поручил сформировать систему оценки качества оказания социальных услуг

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Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин поручил до 15 ноября сформировать систему оценки гражданами качества оказания социальных услуг. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» обеспечить формирование эффективной системы оценки гражданами качества оказания услуг организациями социальной сферы, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», — говорится в документе.

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Президент назначил ответственными за выполнение данной задачи премьер-министра РФ Михаила Мишустина и руководителя Агентства стратегических инициатив Светлану Чупшеву, дав им срок на реализацию до 15 ноября.

Поручение было дано по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 22 августа 2023 года.

Совет является совещательным органом при президенте РФ, который занимается координацией деятельности федеральных и региональных органов власти, а также общественных и других организаций, рассматривающих вопросы стратегического развития России и достижения ее национальных целей.

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