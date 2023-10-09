Ущерб от «черных лесорубов» в Красноярском крае оценили в 179 млн рублей

На территории Красноярского края в Абанском районе пресекли деятельность крупнейшей ОПГ по вырубке леса. Перед судом предстанут лидер группировки и три ее участника.

Ущерб от действий группы оценили в 179 млн рублей. На ее имущество стоимостью более 37 млн рублей наложили арест для возмещения ущерба.

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, всего в группу входили шесть человек. Лидер ОПГ распределял роли, отвечал за отвод лесосек и организовывал сбыт древесины. С мая 2020 года по ноябрь 2021 года подельники вырубили деревья на 47 лесных участках, порядка 21,5 тыс. куб. м.

Краевая прокуратура утвердила обвинения организатору и трем членам ОПГ. Только один признал вину. Материалы дела направлены в суд. Подсудимым грозит до семи лет лишения свободы за каждое из преступлений. Дела двух других сообщников рассматривает Абанский районный суд.