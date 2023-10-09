В Дагестане провели историческую реконструкцию подвига освободителей Кавказа
В Дагестане вспомнили подвиг освободителей Кавказа. В Казбековском районе провели историческую реконструкцию, сообщает телеканал «Известия». Акцию приурочили к 80-летию победы в масштабной битве. В реконструкции приняли участие 5 тыс. человек. Среди гостей праздника были и участники СВО. Кульминацией постановочного боя стал подъем красного флага. В финале акции участники развернули три гигантских флага: российский триколор, символ Дагестана и знамя Победы.
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