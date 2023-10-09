В Перми прошел международный фестиваль импакт-кино «ЛАМПА»
В Перми состоялось награждение лауреатов Международного фестиваля импакт-кино «ЛАМПА». Победителей назвали в шести основных номинациях и шести специальных премиях, сообщает телеканал «Известия». Кинофестиваль проходил в юбилейный десятый раз.
На 14 площадках форума прошли показы 56 фильмов. Так, например, зрители увидели на большом экране документальный сериал «Большая битва», игровой импакт-сериал «Плакса», художественный фильм «Свет». Каждая лента доказала главный посыл организаторов мероприятия: кино сегодня может вдохновлять и менять сознание людей.
Кроме того, помимо показа лучших конкурсных работ участников фестиваля ждала обширная деловая программа. Они делились опытом в продвижении импакт-кино, в создании сценариев, в организации процесса съемок. На площадках прошли активные обсуждения и молодежные паблик-токи.
Ключевой партнер фестиваля — АО «Национальная Медиа Группа» (НМГ). Программа спецпоказов прошла при поддержке видеосервиса Wink.
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