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В Перми прошел международный фестиваль импакт-кино «ЛАМПА»

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В Перми состоялось награждение лауреатов Международного фестиваля импакт-кино «ЛАМПА». Победителей назвали в шести основных номинациях и шести специальных премиях, сообщает телеканал «Известия». Кинофестиваль проходил в юбилейный десятый раз.

На 14 площадках форума прошли показы 56 фильмов. Так, например, зрители увидели на большом экране документальный сериал «Большая битва», игровой импакт-сериал «Плакса», художественный фильм «Свет». Каждая лента доказала главный посыл организаторов мероприятия: кино сегодня может вдохновлять и менять сознание людей.

Кроме того, помимо показа лучших конкурсных работ участников фестиваля ждала обширная деловая программа. Они делились опытом в продвижении импакт-кино, в создании сценариев, в организации процесса съемок. На площадках прошли активные обсуждения и молодежные паблик-токи.

Ключевой партнер фестиваля — АО «Национальная Медиа Группа» (НМГ). Программа спецпоказов прошла при поддержке видеосервиса Wink.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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