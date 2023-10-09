Судный день

7 октября 2023 года навсегда войдет в историю не только Палестины и Израиля, но и всего Ближнего Востока как один из самых трагических и драматических дней, о котором будет с содроганием вспоминать, горько сожалеть и бурно спорить не одно поколение политиков, ученых и обычных рядовых граждан.

Впервые за несколько десятилетий палестинские вооруженные отряды перешли от обороны и точечных диверсионных действий к активной наступательной тактике, построенной на критическом анализе собственного опыта и слабых сторон противника, а также подробного изучения новейших тенденций современного военного искусства в зонах вооруженных конфликтов.

Часто называемая одной из сильнейших в регионе Армия обороны Израиля оказалась не готова к внезапному комбинированному нападению, целью которого стал не захват территорий, а тотальное уничтожение гражданского населения и военных объектов. То, чего боялись и о чем предупреждали компетентные наблюдатели и посредники, призывавшие стороны — а в последние десятилетия в первую очередь Израиль — к реальным переговорам, а не их имитации, — случилось.

Война Судного дня 1973 года стала последним конвенциональным конфликтом, в котором участвовали регулярные армии Израиля и арабских стран. В 50-ю годовщину начался новый этап гибридного палестино-израильского противостояния, весь комплекс разрушительных последствий которого для региона и мира сложно представить, но невозможно игнорировать.

Почему это стало возможным?

28 лет назад Израиль и Организация освобождения Палестины подписали историческое соглашение «Осло II», закрепившее отказ сторон от открытой конфронтации и приведшее к созданию палестинского временного самоуправления на палестинских территориях, ранее захваченных Израилем в результате серии арабо-израильских войн. Ключевое слово здесь — «временное».

«Осло II» должен был стать основой для последующих переговоров по подготовке окончательного всеобъемлющего мирного соглашения, но, по сути, оказался последним значимым достижением на пути поиска мирного урегулирования палестино-израильского конфликта. На протяжении последующих двух десятилетий израильская сторона последовательно отказывалась от продолжения переговорного процесса, видя в палестинских организациях и населении лишь террористическую угрозу и при этом продолжая строительство поселений на спорных территориях, поддерживая экономическую блокаду палестинских районов, совершая регулярные карательные рейды и военные операции. Мусульманские святыни Иерусалима превратились в пространство полицейского произвола, поприще политических свершений и место торжества популизма правых израильских политиков, из года в год накалявших ситуацию.

Когда по инициативе и при посредничестве США в 2020–2021 годах были заключены Соглашения Авраама, приведшие к установлению дипломатических отношений между Израилем и рядом арабских стран, в предложенном Вашингтоном плане ближневосточного урегулирования, тепло принятом израильским правительством, интересы и достоинство палестинского народа оказались принесены в жертву интересам американо-израильской геополитики. Территории, ранее обещанные палестинцам за отказ от вооруженной борьбы, было предложено вновь поделить, а созданные Израилем незаконные поселения не демонтировать, а сохранить и легализовать. За отказ от родной земли, святынь и могил предков палестинцам предлагался «сладкий пряник» в виде снятия экономической блокады и обеспечения доступа к значительному инвестиционному пакету, наполнение которого должны были обеспечить арабские монархии Персидского залива.

Несмотря на настойчивость администрации президента Дональда Трампа, стремившегося таким образом войти в историю и укрепить свои позиции на предстоящих перевыборах, «сделка века» понравилась далеко не всем. Причем речь шла не только о палестинцах, но также о целом ряде региональных арабских государств, для которых принцип «трех нет», сформулированных по итогам Хартумского саммита ЛАГ в 1967 году (нет миру с Израилем, никакого признания Израиля, никаких переговоров с ним) не утратил актуальности и в ХХI веке, об Иране, а также широкой общественности в арабских и мусульманских странах.

Турбулентность на мировых энергетических и продовольственных рынках, вызванная пандемией и последующими глобальными кризисами, не прибавила никому уверенности в том, что «сделка» реализуема, а наметившийся в регионе «правый крен» заострил региональную повестку. В декабре 2022 года в Израиле к власти пришло самое праворадикальное правительство за всю историю, в состав которого вошли наиболее непримиримые противники переговоров с палестинцами. С этого момента мосты были сожжены, а пути к миру не осталось.

Почему сейчас? Вот уже 40 недель, начиная с 7 января, в Израиле проходят еженедельные протестные акции и выступления, направленные против судебной реформы, предложенной правительством Биньямина Нетаньяху. Несмотря на то, что градус напряженности за это продолжительное время несколько спал и столкновения во время митингов стали происходить реже, именно «протестные» субботы привлекали в 2023 году к себе всё внимание сил безопасности в стране. Их внимание было обращено не вовне, а вовнутрь, поэтому ХАМАС и воспользовался ситуацией.

Принимая во внимание растущую напряженность в регионе в целом и отдавая отчет в том, что подготовка наступательной операции подобного масштаба требует не только сил и достаточной политической воли, но и времени, надо признать, что выбор 7 октября хоть и имел важное символическое значение, но был обусловлен складыванием ряда факторов в более долгосрочной ретроспективе.

Во-первых, неспособность израильской общественности препятствовать реализации праворадикальной политики кабинета Нетаньяху и полное отсутствие жизнеспособной левой оппозиции убедили руководителей палестинских военизированных организаций в секторе Газа в бесперспективности ожидания позитивных изменений с израильской стороны. Участившиеся в 2023-м провокационные акции на территории мечети Аль-Акса, полицейские рейды, порождающие случаи оскорбления чести и достоинства мусульманского населения, радикальная риторика израильских политиков и госчиновников, экономическая блокада — всё это накалило обстановку до максимума.

Во-вторых, несмотря на неуступчивость по ряду принципиальных позиций, движение ХАМАС, взявшее в 2007 году власть в секторе Газа, участвовало в переговорах с палестинскими организациями, входящими в состав ООП, при посредничестве России, Алжира и ряда других государств. Наличие уступок со стороны ХАМАС на фоне отсутствия таковых со стороны Израиля неблагоприятным образом сказывалось в течение многих лет на авторитете организации, что позволяло говорить о растущей конкуренции и появлении еще более радикальных и непримиримых группировок в секторе Газа.

В-третьих, постепенное восстановление разорванных ранее отношений с Сирией и Ираном позволило ХАМАС заметно нарастить военную мощь, освоить новые технологии и методы ведения современной войны с учетом доступных ему ресурсов и особенностей театра боевых действий.

В-четвертых, пока отношения с Сирией и Ираном переживали период охлаждения, значительную помощь ХАМАС начали оказывать Катар и Турция. В современных условиях эта помощь продолжает поступать. Хоть она и носит невоенный характер, но всё равно расширяет возможности движения сопротивления.

В-пятых, к осени несколько застопорился переговорный процесс об установлении официальных отношений между Израилем и Саудовской Аравией, несмотря на все усилия со стороны США, выступающих главным его инициатором и медиатором. Озвученная позиция королевства о том, что непременным условием соглашения с Израилем должно стать соблюдение интересов палестинского народа, могла быть недвусмысленно воспринята в секторе Газа как сигнал о поддержке любых средств по защите обозначенных интересов.

Дальнейшее развитие

Волна насилия, запущенная событиями 7 октября, не остановится ни на границах сектора Газа, ни на государственных границах Израиля. В Палестине теперь нет единого политического руководства, с которым можно было договориться или которое можно было бы уничтожить. Авторитет умеренных и готовых к разговору политиков растоптан в прах, торжествует война, которая породит новое поколение мучеников и лидеров военного времени по обе стороны фронта.

Как и в середине ХХ века, мусульманские и еврейские общины по всему миру остро переживают происходящее на Святой земле. Конфликт стремительно интернационализируется. О своей солидарности с народом Палестины заявили официальные политические деятели, включая представителей Сирии и Ирана, а США и ряд европейских государств выступили с осуждением действий ХАМАС и в одностороннем порядке поддержали любые действия Израиля.

Пока руководство последнего декларирует стремление нести возмездие огнем и мечом, в Ливане, Сирии и Ираке ширится активная поддержка исламского движения сопротивления. В разных странах региона появляются добровольцы, выражающие желание принять участие в боевых действиях против израильской оккупации палестинских территорий. 8 октября в Египте произошло нападение на группу туристов из Израиля, которое, скорее всего, не было подготовлено ХАМАС, но вдохновлено его действиями 7 октября.

Как и в ХХ веке, Палестина продолжает оставаться расколотым и кровоточащим сердцем Ближнего Востока, оказывающим непосредственное влияние на весь регион и способным стать катализатором колоссальных тектонических изменений в региональной политике, где всего несколько месяцев назад на фоне нормализации отношений между Ираном и Саудовской Аравией, Египтом и Турцией, Сирией и арабскими странами царили весьма оптимистические настроения, прогнозы и оценки.

Беспрецедентно большое количество жертв среди гражданского населения Израиля, ставшее результатом акции 7 октября, может не столько сплотить арабо-мусульманский мир вокруг чаяний палестинского народа, сколько оттолкнуть окончательно от поддержки движения ХАМАС и его политической линии. Вопреки ожиданиям, пока маховик ответных действий ЦАХАЛ не раскрутился до максимума, набег на Израиль может не прервать, а наоборот, стимулировать сближение политических элит ряда арабских стран с последним.

Осенью 2023 года Израиль отвечает на брошенный ему вызов и отказывается вести переговоры с теми, кого он называет террористами, и осуждать такую позицию сложно или даже невозможно, глядя на списки жертв и кадры хроники. Но трагедия заключается в том, что именно отказ от переговоров в прошлом привел ситуацию к тому патовому состоянию, когда цивилизованные инструменты разрешения конфликтов остались не у дел, а кажущееся примитивным и варварским насилие осталось единственным доступным и понятным для сторон средством разрешения противоречий.

Автор — сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, эксперт клуба «Валдай»

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